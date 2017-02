Region

Angreifer zündet in Enschede Friseur an

In Enschede stürmte am Donnerstagabend ein Mann in einen Frisiersalon und überschüttete den Friseur mit einer brennbaren Flüssigkeit. Dann zündete der mit einer Sturmhaube maskierte Mann sein Opfer an.

Enschede. Der Friseur, der gerade mit einem Kunden beschäftigt war, erlitt durch den Überfall Brandverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Hintergründe der Tat kann die Polizei bislang nur rätseln. Ein größeres Ermittlerteam wurde auf den Fall angesetzt, berichtete die Tageszeitung „Twentsche Courant/Tubantia“ in ihrer Online-Ausgabe. Ermittelt werde in alle Richtungen. So sei ein politisches Motiv für den Überfall ebenso möglich wie Rivalitäten zwischen dem jetzigen und dem vormaligen Besitzer des Friseurgeschäfts, hieß es.

