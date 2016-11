Grafschaft

Angela Merkel tritt erneut an: Sind Sie dafür?

Bundeskanzlerin Angela Merkel will es noch einmal wissen. Im kommenden Jahr wird sie sich wieder zur Wahl stellen, gab sie am Sonntag bekannt. Was halten die Grafschafter von dieser Entscheidung?

Umfrage Begrüßen Sie die erneute Kandidatur von Angela Merkel als Bundeskanzlerin? Ja Nein Weiß ich nicht 44% Ja 51% Nein 5% Weiß ich nicht 906 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

