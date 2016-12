Region

Angebliche Heilerinnen reden Frau Krankheit ein

Mit einem Trick haben sich zwei Frauen in Lingen einen hohen Geldbetrag erschwindelt. Sie gaben sich einer anderen Frau gegenüber als Heilerinnen aus und überzeugten sie davon, dass sie krank sei.

gn Lingen. Zwei bislang unbekannte Frauen erbeuteten in der Lingener Fußgängerzone von einer 65-Jährigen einen hohen Geldbetrag. Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. November und wurde erst am Donnerstagabend von der Polizei öffentlich gemacht.

Die beiden Täterinnen sprachen die Frau in der Marienstraße an und redeten ihr mit geschickter Gesprächsführung glaubhaft eine mögliche Krankheit ein. „Das Gespräch wurde in russischer Sprache geführt“, sagte ein Polizeisprecher. Das Einreden auf die Geschädigte und weitere Anweisungen, die sie in ihrer irrigen Annahme befolgte, zogen sich über knapp drei Stunden im Innenstadtbereich hin.

Im Glauben von einem Fluch besessen zu sein, händigte die Geschädigte einer Täterin ihre Ersparnisse aus. Dabei handelt es sich um einen höheren Geldbetrag, von dem sie sich eine Reinigung erhoffte.

Beschreibung der Täterinnen

Bei den Täterinnen soll es sich um zwei russische Frauen handeln, die sich nach der Geldübergabe entfernten, teilte die Polizei mit. Eine der Frauen wird auf circa 70 Jahre geschätzt. Sie trug eine helle Baskenmütze und war 1,55 bis 1,60 Meter groß. Die jüngere Täterin soll rund 45 Jahre alt gewesen sein. Sie war etwas größer als die ältere Täterin und von kräftiger Statur. Sie wird mit dunkelblonden gesträhnten und nackenlangen Haaren beschrieben. Ob es sich um Mutter und Tochter handelt, ist bislang unklar.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich nicht um ein unbekanntes Tatphänomen handelt. Auch wenn der Tathergang an sich jedes Mal sehr schwer nachzuvollziehen ist, sollte man von Vorwürfen gegen die meist älteren Geschädigten deutlich Abstand nehmen. Durch psychologische und oft dominante Gesprächsführung gelingt es den überwiegend russisch sprechenden Täterinnen das Vertrauen ihrer zumeist gleichaltrigen Opfer zu erschleichen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.