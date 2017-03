Niedergrafschaft

Amnesty-Gruppe feiert in Neuenhaus großes Festival

Am Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus wird seit 40 Jahren das Amnesty-Festival gefeiert, zuletzt am Freitag. Schüler, Lehrer und Ehrenamtliche präsentierten ein buntes Programm rund um die Menschenrechte.

Neuenhaus. Mit einem rund vierstündigen Musikprogramm ist am Freitagabend das Amnesty-Festival am Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus über die Bühne gegangen. Seit 1977 hat die Veranstaltung ihren festen Termin im Jahreskalender der Schule, und auch zum 40. Geburtstag freuten sich die Mitglieder der Neuenhauser Amnesty-Gruppe und die Mitwirkenden des Gymnasiums über einen regen Zulauf.

Dijana Pas und Jonas Lang führten als Moderatoren durch das Programm, an dem sich Schüler von der fünften Klasse bis zur Oberstufe mit zahlreichen unterschiedlichen Beiträgen beteiligten. Mit Gesangs- und Instrumentalstücken lieferten sie ein breites Repertoire an klassischer und zeitgenössischer Musik, führten Balladen ebenso auf wie Popsongs.

Unter den Interpreten waren auch einige Musiker der ersten Stunde, wie Gerhard Behmenburg und Gerd Schippers. Sie standen schon beim ersten Festival als Schüler auf der Bühne, feierten später Erfolge mit ihrer Gruppe „King Louis“. Am Freitag traten sie zusammen mit Albrecht Schill und Leonie Straten auf: Als Quartett mit Klavier, Violinen und Kontrabass spielten sie slawische Tänze, die dem Publikum begeisterten Beifall entlockten.

Zuvor hatte Gerhard Behmenburg bereits zwei seiner Lieder als Solist mit Gitarre zu Gehör gebracht: Eine humorvolle wie nachdenkliche Hommage an das „Tretbootfahren“ sowie einen heiteren Bericht über seine angeblichen sexuellen Aktivitäten in der Grafschaft: Nahezu jede Gemeinde von Samern bis Emlichheim wurde mit einer Strophe besungen („Ich liebte ein Mädchen in Wilsum, die kriegte ich mit fünf Pils rum“). Die Zuhörer lachten nahezu unentwegt.

Einige weitere Gäste aus der Anfangszeit konnten die Veranstalter begrüßen, zum Beispiel die frühere Lehrerin Gisela Ogal. „Das ist ein bewegender, nostalgischer Moment“, beschreibt es Michel Sauvadet, Mitglied der Amnesty-Gruppe, ehemaliger Lehrer am Gymnasium und seinerzeit Initiator der Veranstaltung. Für ihn ist es das zweite Festival seit seiner Pensionierung. „Ich bin sehr froh, dass es weitergeht“, sagte er und dankte allen Mitwirkenden, insbesondere den Musiklehrern Heinrich Herbers und Christina Poorthuis.

Mit einem Foto-Rückblick in der Aula illustrierte Michel Sauvadet die Entwicklung des Festivals von damals bis heute. Er erinnerte an die Anfänge und den engagierten Abi-Jahrgang 1978; an Zeiten, als das Fest drei Tage lang dauerte und der 1000. Besucher mit einem Geschenk begrüßt wurde – und an die zahlreichen „Präger“, die dafür sorgten, das Projekt bis heute bestehen zu lassen. „Ich hoffe, dass das Festival weiterhin zum Schulprofil gehören wird und der Menschenrechtsgedanke ganz lebendig bleibt“, sagte er. „Heute Abend bin ich glücklich.“

Buchstäblich versüßt wurde den Gästen der Aufenthalt durch verschiedene kulinarische Angebote. Eine bunte Schnittchenauswahl stand bereit, Schüler backten Waffeln und auch eine Auswahl an syrischen Leckereien wurde den Gästen kredenzt. Letztere zauberte der Syrer Mahmoud Alzeyak zusammen mit einem Team aus mehreren Helferinnen.

Aktion gegen Rassismus

Natürlich durfte aber das eigentliche Anliegen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International bei dem Festival nicht zu kurz kommen. Eine großformatige Ausstellung mit dem Titel „Europa – Was machst du an deinen Grenzen?!“ informierte mit Fotos und Texten über das Schicksal von Flüchtlingen auf ihrem gefährlichen Weg nach Europa. Petitionslisten befassten sich zudem mit vier Fällen inhaftierter türkischer Journalisten. Eine besondere Aktion folgte gegen 20 Uhr: Kinder ließen 150 gelbe Ballons in den Abendhimmel steigen, versehen mit der Nachricht „Wir nehmen Rassismus persönlich“, als Zeichen gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit.

Die Ehrenamtlichen von Amnesty Neuenhaus sind froh, mit der Schule einen starken Partner für die Organisation des Festivals an der Seite zu haben. Dennoch sucht die Gruppe dringend Nachwuchs und würde gerne neue Mitglieder willkommen heißen, die sich für die Menschenrechte einsetzen möchten. Interessierte können sich unverbindlich per E-Mail an ai-neuenhaus@web.de melden.