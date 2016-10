Nordhorn

Am Promenadenweg entsteht ein rotes Schmuckstück

Wo noch vor gut einem Jahr das sanierungsbedürftige TVN-Vereinsheim samt der öffentlichen Traditionsgaststätte „Turnerheim“ standen, geht heute ein modernes Sportzentrum des TVN seiner Vollendung entgegen.

Nordhorn. Das neue Sportzentrum mit der dahinter liegenden Boule-Anlage und dem Beachvolleyballplatz soll Mittelpunkt des Vereinslebens werden. Im Oktober 2015 war das 1968/69 errichtete „Turnerheim“ abgerissen worden – eine Sanierung des baufälligen Vereinsheims hätte wahrscheinlich ebenso viel gekostet wie ein Neubau. Wenn heute der Vorstand des rund 125 Jahre alten TVN auf das bald bezugsfertige Vereinsgebäude schaut, dann ist man beim Anblick des großzügigen Flachdachbaus, der moderne energetische Standards erfüllt und auf einer Nutzfläche von 424 Quadratmeter die vielfältigsten Nutzungsmöglichkeiten bietet, von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt.

„Es wird toll und super, wir haben alles richtig geplant und richtig gemacht“, meint zufrieden Annemarie Warnecke, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes und Referentin für Finanzen. Als ehemalige TVN-Geschäftsführerin weiß sie nur zu gut, was ein zeitgemäßes Vereinsheim bieten muss, um alle Erfordernisse erfüllen zu können. Zwar habe manch älteres Vereinsmitglied den Abriss des „Turnerheims“, in das der Verein vor fast 50 Jahren viel Herzblut und Eigenleistung gesteckt hatte, mit Wehmut verfolgt, doch umso größer falle nun die Freude über das rote Schmuckstück aus.

Das neue Vereinsheim ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, im Bewegungsraum sorgen moderne Deckenstrahlplatten für Heizwärme. Das Gebäude ist barrierefrei und ebenerdig, die Zeiten des Treppensteigens im zweigeschossigen Altbau oder der Geschäftsstellenarbeit im nassen, kalten und dunklen Keller sind damit vorbei. Die provisorische Geschäftsstelle am Postdamm 3 wird mit dem Einzug in das neue Gebäude aufgelöst.

Daran, dass alles „toll und super“ wird, haben neben den ausführenden Planungs-, Bau- und Handwerkerfirmen auch Vereinsmitglieder ihren Anteil. So bringt etwa der 73 Jahre alte Wolfgang Beutner, seit rund 35 Jahren im Verein und Mitglied des erweiterten TVN-Vorstandes, seine große Erfahrung und sein ganzes Know how als ehemaliger Diplom-Ingenieur für Klima- und Heizungstechnik mit ein.

Als eine Art „Bauleiter“ hält Beutner ständig Kontakt mit dem Planungsbüro Lindschulte, nach dessen Entwurf das Zentrum entsteht. „Das ist noch einmal eine tolle Sache“, meint der Pensionär zu seiner ehrenamtlichen Reaktivierung im Dienst des TVN.

Auch der 76 Jahre alte Wilfried Warnecke, seit 1979 im Verein, ist als Mitglied des TVN-Bauausschusses mit Herz und Seele dabei. Wie er berichtet, kann der Bauausschuss des insgesamt 2200 Mitglieder zählenden Vereins auf viel Fachwissen setzen: So finden sich in der Gruppe neben Ruheständlern auch Ingenieure, die aktiv im Berufsleben stehen.

Für den Neubau wurde durch einen Zukauf städtischen Geländes die Grundstücksgröße von 1000 auf 2045 Quadratmeter erweitert. Für einen optionalen, späteren Anbau steht auf dem Areal eine Erweiterungsfläche von 150 Quadratmeter frei. Die äußere Gestaltung des Gebäudes ist fast abgeschlossen. Zurzeit läuft der Innenausbau. Im Dezember will man bereits mit dem Einzug beginnen.

Die räumliche Aufteilung lässt schon jetzt eine zweckmäßige Anordnung der Geschäftsstelle im Eingangsbereich, des Sport- und Sanitärbereichs sowie des Begegnungsraums erkennen. Der Bau hinter den anthrazitfarbenen Klinkern und den markanten roten Trespaplatten an der Fassade ermöglicht es dem Verein ab 2017, sein Sportangebot unabhängig von Schulzeiten ganztägig zu erweitern. Bisher konnte der TVN seinen Hallensport erst immer nachmittags nach dem Unterricht anbieten.

Auch vormittags werden künftig in dem neuen Bewegungsraum des Sportzentrums Eltern- und Kindturnen, das neue Kleinkinderturnen für drei bis zwölf Monate alte Babys, Gesundheitssport – insbesondere als Präventions- und Funktions-Gymnastik –, progressive Muskelentspannung, Fitnesstraining für Senioren, Rehabilitationssport und weitere neue Sportarten angeboten. Der 120 Quadratmeter große Raum mit Spiegelwand ermöglicht auch Kindertanz und Jazzdance.

Das Vereinsheim macht durch seine großen Fensterfronten und seine großzügigen Flurflächen einen hellen und transparenten Eindruck. Der 90 Quadratmeter große Begegnungsraum schließt nach Nordwesten mit einer 36 Quadratmeter großen, überdachten Terrasse ab. Eine öffentliche Gaststätte wie das alte „Turnerheim“ wird das neue Gebäude allerdings nicht mehr beherbergen.

Durch Anmietung vom benachbarten Gymnasium stehen insgesamt elf Parkplätze in unmittelbarer Nähe bereit. Der Promenadenweg soll nach den Plänen der Stadt für Autos geschlossen werden und nur noch Fußgängern und Radfahrern offen stehen.

Das insgesamt 1,1 Millionen Euro teure Bauprojekt liegt nach Auskunft von Annemarie Warnecke voll im Finanzierungsplan. Gefördert wird der Neubau aus Mitteln der Stadt, des Landkreises und der Finanzhilfe des Landes.

Zur Finanzierung der Grundausstattung des Bewegungsraums wie Bänke, Kästen, Yoga-Matten für Entspannungskurse, Trainingsgeräte für Cross-Fitness, Bewegungslandschaften für Baby-Fit und weitere neue Gerätschaften hat der TVN das von der Grafschafter Volksbank unterstützte Projekt „Crowdfunding“ gestartet. „Der Verein würde für viele kleine Spenden seiner Mitglieder und Sportfreunde dankbar sein“, sagt Wilfried Warnecke. Denn: Pro Spende ab 5 Euro gibt die Bank beim „Crowdfunding“ für den TVN (Motto: „Eine Halle für alle“) fünf Euro dazu.

Auch mit dem Zeitplan liegt das seit Anfang des Jahres im Bau befindliche Großprojekt nach Einschätzung der Bauleitung fast im Plan. Verzögerungen hatte es anfangs etwa durch aufwendige Bodenuntersuchungen auf Altlasten, Tiefenbohrungen nach möglichen Kampfmitteln und eine notwendige Bodenverdichtung für die Standsicherheit gegeben, da das Gebäude auf einem alten Vechtearm steht.

Interessenten können sich bereits jetzt über das künftig zu erwartende Sportangebot in der provisorischen Geschäftsstelle des Vereins am Postdamm 3, Telefon 05921 2650, detailliert informieren.

Informationen zum „Crowdfunding“ sind auf der Website des Turnvereins www.turnverein-nordhorn.de oder in der Geschäftsstelle zu erhalten.