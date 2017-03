Nordhorn

Alte Weberei kooperiert erstmals mit Schule

Mit dem Ganztagsangebot suchen sich Schulen externe Partner für zusätzliche Unterrichtsprojekte. Erstmals ist Nordhorns „Kulturzentrum Alte Weberei“ Kooperationspartner für ein Theaterprojekt mit der Ludwig-Povel-Schule.

tk Nordhorn. Für Frank Röpke, Geschäftsführer des „Kultur- und Tourismuszentrums Alte Weberei“, ist die Kooperation mit der Ludwig-Povel-Schule ein wesentlicher Baustein in der Arbeit des Kulturzentrums: „Ihrem Verständnis als soziokulturellem Zentrum folgend, sucht die ,Alte Weberei’ aktiv die Zusammenarbeit mit Schulen. Wenn wir Schülerinnen und Schüler in Theater-Projekten für die gestalterische und kreative Arbeit an einem eigenen Stück begeistern und sie dadurch mit dem Theatervirus infizieren, nutzen sie und ihre Familien weitere kulturelle Angebote, unter anderem der städtischen Kulturinstitutionen in Nordhorn.“

Auch an der Oberschule im Stadtteil Blanke freuen sich Schulleiter André Mülstegen, die zuständige Lehrkraft Anna Scholten und der Theaterpädagoge Manuel Maurice Evers über den begonnenen Austausch. Mülstegen sieht in dem Theater-Projekt eine willkommene und sinnvolle Ergänzung zum regulären Unterricht. Die Schüler hätten durch die Kooperation Gelegenheit erhalten, von einem professionellen Theaterpädagogen zu lernen. Gerade die musisch-kulturelle Bildung fördere wesentliche Schlüsselqualifikationen bei den Kindern. Zudem füge sich das Angebot sehr gut in das Konzept der Schule ein, außerunterrichtliche Angebote in den Unterrichtsalltag zu integrieren, um den teilgebundenen Ganztag, der Schule bis um 15.30 Uhr bedeute, attraktiv zu machen. Gemeinsam wolle man prüfen, ob aus dem Zufall, dass beide Einrichtungen mit dem Namen Ludwig Povel verbunden sind, sich auch Schlüsse für die inhaltliche Arbeit in zukünftigen Projekten ableiten lassen.

Ende Februar hatte das erste Theater-Projekt als Bestandteil des neuen Schulangebotes im teilgebundenen Ganztag zwischen der Ludwig-Povel-Oberschule und dem Kulturzentrum in der ehemaligen Povel-Weberei begonnen: Ein halbes Jahr lang verwandelt Theaterpädagoge Maurice Evers, der in der „Alten Weberei“ auch das Theaterlabor leitet, gemeinsam mit 16 Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Klassen jeden Dienstag die multifunktionale Mensa der Schule zum Theatersaal.

Evers ist Absolvent am Institut für Theaterpädagogik der Hochschule Osnabrück/Lingen und hat vor seinem Studium eine Ausbildung in „Physical Theatre“ (Körper- und Bewegungstheater) absolviert. Er führt die Schüler mit Elementen der Pantomime, des Tanzes und des Maskentheaters in die Kunst der stillen Bühnensprache ein. Von der Zusammenarbeit mit den Kindern berichtet der Theaterpädagoge: „Es macht große Freude, die Schüler dabei zu beobachten, wie sie sich im Projekt ausprobieren, mit unterschiedlichen Bewegungsformen und Theaterelementen experimentieren, um eigene Geschichten und Szenen für die Bühne zu erfinden.“

Darüber hinaus sind alle Interessierten, die nicht (mehr) auf die Ludwig-Povel-Schule gehen und Lust darauf haben, Theater zu spielen, im Theater- und Tanzlabor für Menschen zwischen 8 und 88 Jahren der „Alten Weberei“ willkommen. Geprobt wird jeden Dienstag unter der Leitung von Manuel Maurice Evers (Theaterlabor) und Josephin Behrens (Tanzlabor, in Kooperation mit der Städtischen Galerie).

Weiter Informationen gibt es Im Internet unter: www.alteweberei.de/mitmachen/#projekte.