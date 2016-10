Niedergrafschaft

Alte Mühle in Emlichheim wird zur Wohnanlage

Die alte Mühle Krage in Emlichheim soll einem Neubau weichen. Dort will die Wilfried-Jeurink-Stiftung aus Nordhorn auf Initiative der Familie Büter aus Ringe eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung errichten.

gn Emlichheim/Nordhorn. Auf dem Grundstück der ehemaligen Mühle Krage an der Ringer Straße in Emlichheim sollen bis zu acht barrierefreie Wohnungen entstehen. Sie sind gedacht für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, die dort möglichst eigenständig wohnen können. Für eine ambulante Betreuung ist dabei gesorgt.

Die Initiative zu diesem Projekt kommt von Dita und Gerrit Büter aus Ringe. Sie sind Eltern von Eske, einem heute siebenjährigen Mädchen, das mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist. Beide Büters engagieren sich in der Grafschafter Elterninitiative „ich-BIN-ich-21“ für Kinder mit Down-Syndrom. Seit Jahren beschäftigen sie sich intensiv mit dem Thema Inklusion und Integration, zunehmend auch mit der Möglichkeit, ein betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung in der Samtgemeinde Emlichheim zu entwickeln. In diesem Zusammenhang kamen sie in Kontakt mit der gemeinnützigen „Wilfried-Jeurink-Stiftung“, die seit 2007 in Nordhorn den Hof Mühlenvenn, ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung, betreibt und 2015 zusätzlich eine Wohnanlage mit ambulanter Betreuung an der Neuen Straße in Nordhorn errichtet hat.

Schnell kamen beide Seiten überein, die Projektidee gemeinsam weiter voranzutreiben. Dabei ging es in Gesprächen mit der Samtgemeinde Emlichheim und dem Landkreis zunächst um die Frage, ob es in Emlichheim einen entsprechenden Bedarf für ein solches Wohnprojekt gibt. „Das ist unstrittig“, ist Bernd Wilmink, Geschäftsführer der Wilfried-Jeurink-Stiftung, überzeugt. Bestätigt sieht er sich auch durch „Anfragen, die immer wieder aus diesem Umfeld an uns herangetragen werden.“

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für die Wohnanlage kam ein Grundstück an der Ringer Straße ins Blickfeld der Initiatoren. Viele Jahre hatte hier der Müller Heinrich Krage sein Mühlengeschäft betrieben. Bis 1984, dann siedelte er aus Platzgründen mit seinem Betrieb um an die Mühlenstraße. Seit 1984 steht das 1902 errichtete Mühlengebäude an der Ringer Straße leer und ist ziemlich verfallen. Das Grundstück ist seit einigen Jahren in Besitz des christlich-ökumenischen Arbeitskreises „Hoogsteder Gruppe“, dessen Mitglieder seit mehr als 40 Jahren einen Besuchsdienst in der Justizvollzugsanstalt Groß-Hesepe organisiert und dafür 2006 mit dem Landespreis für Bürgerehrenamt ausgezeichnet worden ist. Ursprünglich wollte der Verein ein eigenes soziales Projekt auf dem Grundstück aufbauen. „Die Pläne haben sich leider zerschlagen“, bedauern die beiden Sprecher des Arbeitskreises, Hermann Ensink und Hermann Stegink.

Umso erfreuter sind sie, dass mit dem geplanten Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung doch noch ein soziales Projekt auf dem Grundstück entstehen soll. Auch Henni Krage, die Witwe des inzwischen verstorbenen Heinrich Krage, zeigte sich bei einer Ortsbesichtigung mit Dita Büter und Bernd Wilmink sehr angetan von den Plänen und steht voll hinter dem Besitzerwechsel. Gekauft hat das Grundstück vor einigen Wochen die Wilfried-Jeurink-Stiftung. Finanziell unterstützt wird die geplante Wohnanlage zudem durch eine Zustiftung von Dita und Gerrit Büter. Außerdem hofft Stiftungsgründer Wilfried Jeurink wie bei den Projekten in Nordhorn auch auf Fördermittel durch die „Aktion Mensch“.

Jetzt stehen erst einmal Architektenentwürfe und weitere Bauplanungen an. Dabei wollen sich die Initiatoren orientieren an der Wohnanlage, die an der Neuen Straße in Nordhorn steht. Dort ist ein modernes Haus mit sieben barrierefreien Wohnungen mit jeweils 40 Quadratmetern Wohnfläche sowie mit einer rollstuhlgerechten Wohnung entstanden. Im Erdgeschoss gibt es einen Gemeinschaftsraum sowie ein Büro für die Betreuer, die den Bewohnern durch Beratung und konkrete Hilfe zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt steht bei allen Projekten der Wilfried-Jeurink-Stiftung die Förderung zur Selbsthilfe. So gibt es mittelfristig auch Überlegungen, in Emlichheim – wie bereits in Nordhorn – eine Inklusions-Werkstatt einzurichten.

Vorausgesetzt die Pläne werden behördlich genehmigt, hofft Wilfried Jeurink, dass im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten an der Ringer Straße begonnen werden und das Wohnprojekt 2018 dann eröffnet werden kann. Dabei ist ihm ganz wichtig, dass das Andenken an die alte Mühle Krage erhalten wird, „sei es durch eine entsprechende Namensgebung oder auch eine bauliche Anlehnung an die Mühlengeschichte“.