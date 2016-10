Grafschaft

Als Soldatin oft eine Ausnahme

Nach ihrer Ausbildung bei der Bundeswehr ist Maike Beckmann durch die Republik getingelt und ist nun auf der Nordhorn-Range stationiert. Dort ist der weibliche Stabsunteroffizier beinahe allein unter Männern.

Nordhorn. Dass Maike Beckmann als Soldatin tagtäglich beinahe nur mit Männern zu tun hat, stört sie gar nicht. „Ich bin da ganz unkompliziert. Ob Mann oder Frau, ich nehme jeden so, wie er ist“, sagt der weibliche Stabsdienstunteroffizier. Seit gut einem Jahr arbeitet die Soldatin auf dem Luft-Boden-Schießplatz Nordhorn-Range und fühlt sich wohl. „Wenn es Probleme mit den anderen Soldaten gibt, dann spreche ich sie direkt an, dann spricht man sich aus und das war‘s“, meint Beckmann. „Vielleicht haben mich auch meine drei Brüder etwas abgehärtet.“

Beinahe ein Jahr war Beckmann die einzige Frau auf der Range, Ende September ist eine freiwillige Wehrdienstleistende hinzugekommen. „Sie schnuppert bei uns in die Arbeit der Bundeswehr. Aber ich war auch nicht die erste Frau, die ihren Dienst in Nordhorn angetreten ist“, berichtet Beckmann. Auf der Range ist die 26-jährige Uelsenerin die erste Anlaufstelle der anderen Soldaten, bearbeitet den Briefverkehr und ist auch im Personalmanagement tätig. Besonders viel Spaß mache ihr die Abwechslung und der Kontakt zu den anderen 25 Soldaten in Nordhorn.

Ausbildung als Tischlerin

„Ich habe meine Arbeitszeit ein wenig zurückgeschraubt und mache 85 Prozent, damit ich noch Zeit für mein Kind habe“, berichtet Beckmann. Bundeswehr und Familie seien inzwischen gut miteinander vereinbar. „Erst war es schwierig. Man weiß ja nicht, wo man landet. Ich war in Kerben, Oldenburg, Rheine und auch in Schleswig-Holstein. Da habe ich meinen Partner oft nur am Wochenende sehen können. Jetzt kann ich jeden Tag nach Hause fahren“, freut sich die Soldatin. 2010 hatte sich die Uelsenerin bis 2021 verpflichtet. „Ich habe erst eine Ausbildung als Tischlerin gemacht, auch in einer Werkstatt mit vielen Männern. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht mein Leben lang als Tischlerin arbeiten wollte“, erzählt Beckmann.

Der Partner ihrer Mutter, ebenfalls Offizier, hatte ihr dann die Bundeswehr als Arbeitgeber vorgeschlagen. „Ich fand die Idee nicht schlecht und bin zum Wehrdienstberater in Nordhorn gegangen“, sagt die junge Mutter. Nach vielen Tests und dem Gesundheitscheck ging es zur Grundausbildung nach Heide (Schleswig-Holstein). Sie absolvierte das stramme Programm. Marschieren, Schießen, Überlebenstraining. „Mir hat das sehr viel Spaß gemacht“, meint Beckmann. Neben ihr waren nur neun andere Frauen bei der Grundausbildung. Gerade an kleineren Bundeswehrstandorten seien wenig Frauen vertreten, aber auch die einzige Soldatin zu sein, mache Beckmann nichts aus: „Daran gewöhnt man sich ganz schnell.“

Uniformiert zur Kita

In Oldenburg bildete der weibliche Stabsdienstunteroffizier sich fort und machte eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Später war sie noch in Kerben und in Rheine stationiert.

„In Rheine bin ich in Elternzeit gegangen. Da Rheine schließt, habe ich mich für die Range beworben. Es war Glück, dass ich in meiner Heimat einen Platz bekommen habe“, weiß Beckmann.

In Uelsen habe man sich an den Anblick der 26-Jährigen in Uniform bereits gewöhnt. „Erst gucken die Menschen immer. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal uniformiert am Bahnhof stand. Wenn ich mein Kind zu der Kita bringe, fragen kleinere Kinder schon mal. Aber inzwischen weiß ja jeder, dass ich in Uniform arbeite.“