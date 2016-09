Region

Alle wollen „Tabaluga“ sehen

„Tabaluga, Tabaluga, Tabaluga“ – mit lauten Sprechchören haben Hunderte Kinder den kleinen Grünen Drachen am Montag in Lingen begrüßt. Musiker Peter Maffay und sein Team proben dort für ihrneues Musical.

Lingen. „Lingen ist so viel Medienrummel gar nicht gewohnt“, sagte Dieter Krone am Montag sichtlich stolz und blickte in die vielen Kameras der zahlreich erschienenen Medienvertreter. Krone begrüßte zwei ganz besondere Gäste im Rathaus: Rocksänger Peter Maffay und seine Märchengestalt „Tabaluga“. Dass Peter Maffay nach seiner öffentlichen Generalprobe im Januar 2015 wieder nach Lingen zurückgekehrt ist, freut nicht nur Dieter Krone, sondern auch Peter Maffay selbst: „Ich bin gerne wiedergekommen – ich wusste ja, was mich erwartet.“

Der kleine grüne Drache war zuvor mit einem Boot am Neuen Hafen aus „Grünland“ angekommen – begleitet vom Musikverein Brögbern-Bawinkel. Rund 300 Kinder hießen ihn bei der Ankunft in Lingen jubelnd willkommen. Sie hatten Schilder gemalt, Kronen gebastelt und Autogrammkarten gezückt. Allein 140 Kinder hatten sich auf Einladung der Emsland-Arena von den Kindergärten St. Alexander und Christ-König aus Lingen angemeldet. Aber noch viele weitere Kinder, Eltern und Fans von „Tabaluga“ und Peter Maffay suchten den Neuen Hafen zu 14 Uhr auf. Darunter waren Angelika Glasmeyer aus Rheine, Hildegard Nedelciu aus Koblenz und ihre Bekannte Heidi Baumberge aus der Schweiz. „Wir haben am Sonntag das Konzert von Peter Maffay in Oelde besucht und sind ihm nach Lingen nachgereist. Wir sind Fans seiner Musik, aber auch seiner Stiftung, die sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert“, sagte Angelika Glasmeyer den GN. In der Hand hielt sie ein aufblasbares Herz mit der Aufschrift „Es lebe die Freundschaft“.

Aus Meppen war auch extra der kleine Thilo mit seiner Mutter angereist. Der Dreijährige folgte fröhlich dem gut gelaunten Drachen, der sich von der Musikkapelle und den vielen Fans begleitet tanzend in Richtung Rathaus bewegte. Dabei musste „Tabaluga“ immer wieder anhalten, um Autogramme zu geben und als Fotomodell herzuhalten.

In der Innenstadt warteten viele weitere Fans vor dem Rathaus. Peter Maffay hatte es sich mit dem Oberbürgermeister auf der Rathaustreppe gemütlich gemacht und ließ sich seine eigenen Songs vom Glockenspiel und von der Musikkapelle vorspielen, ehe er und „Tabaluga“ sich ins „Goldene Buch“ der Stadt eintragen durften. Der grüne Drache wurde dabei von der achtjährigen Lilli aus Lingen ins Rathaus geführt. Sie war ganz schön aufgeregt, daher ließ „Tabaluga“ ihre Hand im Rathaus gar nicht mehr los. Auch sie durfte ihren Namen im „Goldenen Buch“ verewigen.

In der „Emsland-Arena“ in Lingen proben der Drache und sein Team – darunter auch Gäste wie Heinz Hoenig oder Uwe Ochsenknecht – die kommenden Wochen für das neue Musical „Es lebe die Freundschaft!“. Bevor es auf Arena-Tour durch 19 Städte geht, gibt Peter Maffay am 1. Oktober in der „Emsland-Arena“ ein besonderes Konzert. Er möchte sich so für die Gastfreundschaft in Lingen bedanken. Hierfür gibt es nur noch wenige Restkarten.