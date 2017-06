Nordhorn

Albert Hammond liefert unvergessene Balladen

Noch bevor der britische Sänger und Songwriter Albert Hammond am Sonntag mit seiner vierköpfigen Band die Bühne der Alten Weberei betritt, herrscht Vorfreude im rund 400 Zuschauer zählenden Publikum.

Nordhorn. Lauter Jubel und beste Mitklatschlaune begleiten Hammond beim Start mit ersten Hits aus den frühen 1970er-Jahren. Auf den fröhlichen Pop des „Everything I Want To Do“ folgt mit „Down By The River“ ein schwungvoller Song, mit dem Albert Hammond schon in den frühen 1970er-Jahren am Beispiel Kaliforniens auf die Verschmutzung von Flüssen durch Chemikalien aus Industrie und Landwirtschaft hinwies.

Mit den Originalversionen etlicher, meist in mittleren Tempi gehaltener Pop-, Rock- und Soulnummern sowie mit unvergessenen Balladen aus dem Repertoire so großer Pop- und Rockkünstler wie Joe Cocker, Leo Sayer, Tina Turner, Whitney Houston und Diana Ross zeigt sich Albert Hammond als zeitlebens gefragter Songschreiber, der immer wieder ein Händchen für Hitsongs mit Ohrwurmcharakter bewies.

Sichtbare Freude bei Hammond und seiner Band, als aufbrandender Szenenapplaus, in buntem Licht hochgereckte Leuchtstäbchen und das Mitsingen ganzer Refrains diesen Part der Spielliste begleiten. Zudem streut der mittlerweile 72-jährige Hammond manche Ausflüge in die 1960er-Jahre ein. Bundesdeutsche Schlagerseligkeit jener Zeit blüht auf, als er den Schunkelpop „Little Arrows“ anstimmt. Ein Lied, das in unseren Breiten durch Caterina Valentes Version unter dem Titel „Tausend rosarote Pfeile“ bekannt wurde. „Freedom Come, Freedom Go“ ist Hippie-Pop zum Mitsingen. Mit Stichworten wie Freiheit, Frieden, Liebe, Lust und ganz viel Sonne beschwört Hammond dieses oft verklärte Jahrzehnt. Sein countrygetöntes „Good Old Days“ gerät zur sentimentalen Rückschau in Jugendzeiten, der swingende Pop „Peacemaker“ dürfte auf mancher Späthippie-Hochzeit zum flotten Swingtanz verführt haben.

Leider verliert das Hammond-Konzert für eine Weile seine innere Spannung, als der Künstler in Serie vier Songs aus seinem 1981 veröffentlichten, wenig erfolgreichen Album „Your World And My World“ zum Besten gibt. Allesamt kitschige, gefallsüchtige Popsongs, die zudem nicht gerade mit originellen Texten glänzen.

Aber dann greift Hammond zum Glück noch einmal tief in seine Hitkiste: Easy-Listening-West-Coast-Pop erklingt. Bei „Sweet California“ und „Nothing’s Gonna Stop Us Now“ flackert das Stroboskoplicht auf, der Gitarrist spielt präzise Rocksoli, der Saal klatscht und wird zur Rhythmusmaschine. Das in karibischem Flair gehaltene „I’m A Train“ blüht unter prägnanten Einsätzen des Organisten auf. „It Never Rains In Southern California“ und „Free Electric Band“ sind bester Oldie-Pop mit bezwingenden Melodien und zum Mitsingen einladenden Refrains.

Nun hält es niemanden mehr auf den Sitzen. In allseitigem Wohlgefallen endete ein feines Popkonzert, das viel Raum für nostalgisches Sentiment bot.