Ticker

Air Berlin schrumpft drastisch - kleinere Flotte und Entlassungen

dpa Frankfurt. Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin schrumpft drastisch. Sie will eine auf nur noch 75 Flugzeuge verringerte Kernflotte betreiben und bis zu 1200 Mitarbeiter entlassen, wie das Unternehmen am Abend in einer Mitteilung an die Finanzwelt bekanntgab.