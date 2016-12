Region

Adel Tawil gastiert in Lingener Emslandarena

Adel Tawil tritt am 7. November 2017 in Lingen auf. Ab Mittwoch gibt es Karten.

gn Lingen. Mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern gehört Adel Tawil zu den erfolgreichsten Sängern der Gegenwart. Er wurde mehrfach mit dem Echo ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien „Erfolgreichster Künstler Rock/Pop National“ sowie „Bester Live Act National“. 2017 veröffentlicht der Berliner Sänger, Songschreiber und Produzent sein neues Album mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour geht.

Adel Tawil gilt mit seinen Erfolgen als einer der deutschen Ausnahmekünstler. Er hat im Laufe seiner Karriere auf unzähligen Konzerten weit über eine Million Zuschauer begeistert. Seine neuen Songs präsentiert er auf einer zweigeteilten Tour. Der erste Teil findet im Sommer 2017 statt, der zweite folgt dann im Herbst. Insgesamt stehen 20 Shows auf dem Tourplan. Am 7. November ist Tawil in der Emslandarena in Lingen.

Der Eventim Presale startet am Mittwoch, 7. Dezember, um 9 Uhr. Am Montag, 12. Dezember, um 9 Uhr beginnt der reguläre Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf www.emslandarena.com.