Grafschaft

Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche.

Nordhorn. Mit 89 Stundenkilometern innerhalb geschlossener Ortschaft wurde ein Autofahrer jüngst in der Grafschaft geblitzt. Dafür erwarten den „Raser der Woche“ nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg, außerdem muss er einen Monat auf seinen Führerschein verzichten.

Auch für die kommende Woche kündigt der Landkreis wieder Geschwindigkeitskontrollen an:

Montag in Nordhorn, der Samtgemeinde Neuenhaus und Wietmarschen

in Nordhorn, der Samtgemeinde Neuenhaus und Wietmarschen Dienstag in Nordhorn und Samtgemeinden Schüttorf und Emlichheim

in Nordhorn und Samtgemeinden Schüttorf und Emlichheim Mittwoch in Wietmarschen, Bad Bentheim, Nordhorn und der Samtgemeinde Schüttorf

in Wietmarschen, Bad Bentheim, Nordhorn und der Samtgemeinde Schüttorf Donnerstag in Nordhorn und den Samtgemeinden Schüttorf und Uelsen

in Nordhorn und den Samtgemeinden Schüttorf und Uelsen Freitag in Nordhorn, Bad Bentheim und der Samtgemeinde Uelsen.

Darüber hinaus ist außerhalb dieser Messstellen laut Kreisverwaltung mit weiteren Kontrollen zu rechnen, speziell auch an den Wochenenden.