Grafschaft

Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche.

Nordhorn. Mit 149 Stundenkilometern außerhalb geschlossener Ortschaft unterwegs: Das brachte einem Autofahrer ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot ein – sowie den Titel „Raser der Woche“. Auch in der kommenden Woche vom 14. bis 18. November wird der Landkreis Grafschaft Bentheim Geschwindigkeitsmessungen vornehmen, diesmal in folgenden Orten:

Montag: Samtgemeinde Uelsen, Nordhorn, Gemeinde Wietmarschen, Samtgemeinde Neuenhaus

Samtgemeinde Uelsen, Nordhorn, Gemeinde Wietmarschen, Samtgemeinde Neuenhaus Dienstag: Samtgemeinde Uelsen, Nordhorn, Gemeinde Wietmarschen

Samtgemeinde Uelsen, Nordhorn, Gemeinde Wietmarschen Mittwoch: Samtgemeinde Schüttorf, Nordhorn, Samtgemeinde Emlichheim, Samtgemeinde Uelsen

Samtgemeinde Schüttorf, Nordhorn, Samtgemeinde Emlichheim, Samtgemeinde Uelsen Donnerstag: Samtgemeinde Schüttorf, Samtgemeinde Neuenhaus, Bad Bentheim

Samtgemeinde Schüttorf, Samtgemeinde Neuenhaus, Bad Bentheim Freitag: Samtgemeinde Emlichheim, Samtgemeinde Uelsen, Nordhorn, Gemeinde Wietmarschen.

Darüber hinaus ist außerhalb dieser Messstellen mit weiteren Kontrollen, speziell auch an den Wochenenden, zu rechnen.