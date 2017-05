Nordhorn

Abrissbagger rückt Bavaria-Kino zu Leibe

Bild 1 / 3 Das Bavaria-Kino an der Bentheimer Straße wird abgerissen, die Straße ist für wenigstens zwei Tage komplett gesperrt. Foto: Westdörp

Die Arbeiter müssen mit großer Präzision arbeiten, um angrenzende Gebäude nicht zu beschädigen. Foto: Westdörp

Seit Ende der 1920er Jahre stand das Kino an der Bentheimer Straße. Foto: Westdörp

Von Henrik Hille

Die Abrissarbeiten an dem ehemaligen Bavaria-Kino an der Bentheimer Straße in Nordhorn haben am Mittwochmorgen begonnen. In der entstehenden Baulücke soll ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden.

Nordhorn. Seit Mittwochmorgen wird das ehemalige Bavaria-Kino in der Bentheimer Straße in Nordhorn abgerissen. Das Gebäude des Kinos stand mehrere Jahre leer und war marode.

