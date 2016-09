Obergrafschaft

Ab Montag Vollsperrung in Bad Bentheim

Die Bundesstraße 403 in Bad Bentheim wird saniert. Ab Montag ist die Autobahnanschlussstelle wieder nutzbar. Wer nach Nordhorn will oder von dort nach Bentheim fahren möchte, muss die Umleitungen benutzen.

Bad Bentheim. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 403 in Bad Bentheim gehen am Montag in die nächste Phase über. Dann wird die B 403 von der Abzweigung zur Nordhorner Straße (K37) nach Quendorf für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt dann bis zur Kreuzung Kurbad (in der Grafik rot markiert). „Das Kurbad ist dann nur von Richtung „Bahnunterführung Bad Bentheim aus erreichbar“, wie Michael Stüwe von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, auf Anfrage der GN bestätigte. Die Aus- und Abfahrten der Autobahn 30 an der Anschlussstelle Isterberg sind dann wieder frei, ebenso wie die Zufahrt zur Nordhorner Straße.

Arbeiten an Bahnunterführung

Parallel zu den Arbeiten an der B 403 werden, wie bereits berichtet, Arbeiten an der Bahnunterführung durchgeführt. Zurzeit wird bis Mitte Oktober die westliche Fahrbahnhälfte (Fahrtrichtung Bad Bentheim) instandgesetzt. Danach beginnen die Arbeiten in Fahrtrichtung Nordhorn. Der Verkehr wird dabei einspurig mit Ampelregelung durch das Bauwerk geführt. Die Bauarbeiten an der B 403 sollen laut Planungen der Behörde bis zum 22. September dauern. Im Anschluss daran soll die Fahrbahn zwischen dem Knotenpunkt Kurbad und der Bahnunterführung erneuert werden (in der Grafik gelb markiert). Auch hier wird es dann eine Vollsperrung in diesem Bereich geben. Dann ist das Kurbad nur aus Richtung Nordhorn erreichbar. Wer dann aus Bad Bentheim kommend zum Kurbad möchte, muss über die Hilgenstiege und die Deilmannstraße fahren.

„Das Kurbad ist während dieser Baumaßnahmen grundsätzlich immer erreichbar“, kündigt Michael Stüwe an. Eine Ausnahme gibt es allerdings: An den Tagen, an denen die Kreuzung selbst saniert wird. Das wird, nach derzeitiger Planung, voraussichtlich das Wochenende 23. bis 25. September sein. Dann werde es nur eine Not-Zufahrt über einen Seitenweg geben. „Der Rettungsdienst kann außerdem immer durch unsere Baustelle fahren, wenn es Notfälle gibt“, so Stüwe weiter.

Entsprechende Umleitungen sind während der Vollsperrung ausgeschildert (siehe Grafik). Sie führen über Gildehaus beziehungsweise Schüttorf.

Grundsätzlich liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan. „Das Wetter spielt wunderbar mit, es gab bisher keinerlei Probleme“, sagt Stüwe.

Busse fahren eine Umleitung

Von den Bauarbeiten sind auch die Linienbusse betroffen. Von Montag an fahren bis Mitte Oktober alle Linienbusse, die die B 403 zwischen Nordhorn und Bad Bentheim befahren, zwischen Wengsel und Bad Bentheim eine Umleitung. Der Umstieg zwischen der Linie 100 und der Westfalenbahn findet während der Umleitungsphase in Schüttorf statt. Von Schüttorf nach Bad Bentheim verkehrt ein Pendelbus. Von der Sperrung sind folgende Linien betroffen: 100, 200 und 500 (entfällt). Außerdem entfallen folgende Haltestellen: Schüttorf „Am Werkshorn“, Schüttorf „Stadtwerke“, Schüttorf „Erikastraße“ und Quendorf „Siedlung“ auf der Linie 500. Hier fahren lediglich die Einsatzwagen zu den Berufsschulen und ab den Berufsschulen an Schultagen ab.

Die genauen Fahrpläne können unter 05921 80350 erfragt oder unter www.vgb-mob.de/Betriebsstoerungen eingesehen werden.