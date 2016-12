Lokalsport

A-Jugend-Auswahl gewinnt den 23. Hyundai-Cup

Die Talente mehrerer Niedergrafschafter Vereine trumpften einen Tag nach ihrer starken Vorrunde auch beim Endrundentag des Hallenfußball-Turniers um den Hyundai-Cup auf – dabei ging ihr erstes Spiel des Abends verloren.

Wilsum. Als Hannes Krüger in der drittletzten Minute des Finales zum 1:0 für die A-Jugend-Auswahl getroffen hatte und Borussia Neuenhaus kurz danach wegen eines Wechselfehlers in Unterzahl spielen mussten, sah alles nach einem Triumph der Talente mehrerer Niedergrafschafter Vereine aus – doch ehe sie am späten Donnerstagabend in Wilsum beim 23. Hallenfußball-Turnier des Fördervereins Uelsener Fußballfreunde (FUF) den Wanderpokal des Autohauses Wolbert in die Höhe recken durften, mussten sie noch einige spannende Minuten überstehen. Immerhin glich Thomas Lamberink in der regulären Spielzeit in Unterzahl für Neuenhaus aus. Im Penaltyschießen setzten sich die Jugendlichen aber verdient mit 3:1 durch, weil sie ihre Versuche sicher verwerteten und Torwart Fabian Ekkel seinerseits starke Paraden zeigte.

Bereits im zweiten Spiel des Abends waren die Borussen und die A-Jugend aufeinandergetroffen; das Gruppenspiel gewann der Kreisligist dank zweier Treffer von Daniel Jüngerink mit 2:1. Die Jugendauswahl stand danach unter Druck, gewann aber ihre nächsten Endrundenspiele und zog neben Gruppensieger Neuenhaus ins Halbfinale ein.

Hier waren es die A-Jugendlichen, die den Höhenflug des gastgebenden SV Olympia stoppten. Maik Rudert und Janik Wolbert sorgten mit späten Toren für das jähe Aus des Titelverteidigers, der zuvor seine Endrunden-Gruppe I ähnlich eindrucksvoll dominiert hatte wie schon die Vorrunde am Dienstag. Elf Tore erzielten Karsten Smoes und Co. in drei Gruppenspielen, der Einzug ins Halbfinale stand nach zwei Partien fest.

Als zweites Team der Gruppe I erreichte der TSV Georgsdorf die K.o.-Runde; die Georgsdorfer gewannen zum Abschluss das entscheidende Spiel um den zweiten Tabellenplatz gegen Veldhausen durch zwei Tore von Maximilian Körner mit 2:0. Im Halbfinale schieden sie allerdings gegen die Borussen aus Neuenhaus aus, die am Donnerstag ganz anders auftraten als Tags zuvor in der eher durchwachsenen Vorrunde, schon in der Gruppenphase mit drei Erfolgen auftrumpften und mit einem 1:0-Sieg durch einen Treffer von Marcel Molendyk schließlich ins Endspiel einzogen. Immerhin holte sich Georgsdorf im Penaltyschießen gegen Uelsen den dritten Platz.

Zufrieden sein konnten die rund 550 Zuschauer in Wilsum: Sie bekamen nicht nur packende Spiele zu sehen, sondern außergewöhnlich viele Tore. So fielen in jedem der zwölf Gruppenspiele des Finalabends mindestens zwei Tore. Als bester Torschütze tat sich Uelsens Karsten Smoes hervor, der seinen sechs Toren aus der Vorrunde gestern noch vier Treffer hinzufügte und als Torschützenkönig ausgezeichnet wurde.