Nordhorn

96 Millionen Euro für Nordhorns Zukunft

Von einem „Übergangshaushalt“ war viel die Rede, aber auch von einer „gelungenen Staffelstabübergabe“. Nordhorns Rat hat mit breiter Mehrheit den Haushaltsplan für 2017 gebilligt.

Nordhorn. Steuererhöhungen – das war am Donnerstag das einzige Reizwort bei den Etatberatungen im Rathaus. Der Haushaltsplan, den die sechs Parteien des Rates nach mehrstündiger, überraschend sachlicher Aussprache durchwinkten, bot wenig Besonderes. Er war schon vor der Kommunalwahl von den Gremien und Ausschüssen des vorherigen Rates in seinen wesentlichen Eckpunkten entwickelt und nach der Kommunalwahl vom neuen Rat weiter beraten worden. Stadtkämmerer Markus Schlie lobte die Politik für diese „gelungene Staffelstabübergabe“: „Mit diesem Haushalt 2017 ist die Stadt direkt zu Beginn des kommenden Jahres wieder voll handlungsfähig und kann somit für Straßenbau-, Kanal- und Hochbauprojekte im Rahmen von Ausschreibungen frühzeitig an den Markt gehen.“

Ein „Übergangshaushalt“

Allerdings hatte es im Vorfeld auch Kritik an diesem straffen Zeitplan gegeben. SPD-Sprecher Harald Krebs und CDU-Sprecher Andre Mülstegen sprachen von einem „Übergangshaushalt“, der den Entschuldungskurs der Kreisstadt fortführe, aber wenig neue Akzente setze. IPG-Sprecher Klaus Lübke kritisierte, dass ein mit vielen neuen Ratsmitgliedern besetzter Rat nun einen Haushalt verantworten müsse, an dessen Vorbereitung er nicht beteiligt war. Das müsse bei der nächsten Wahl in fünf Jahren anders laufen.

Der Etat 2017 weist bei einem Gesamtvolumen von gut 96 Millionen Euro im Ergebnishaushalt zwar einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von fünf Millionen Euro aus. Trotzdem geht die Liquidität der Stadt weiter zurück auf ein rechnerisches Minus von 2,3 Millionen Euro.

Damit sind offenbar die „fetten Jahre“ vorbei, aber „die Stadt hält fest an ihrem Grundsatz, dass sie nur das ausgeben will, was sie einnimmt“, erklärte der Stadtkämmerer. Das sei angesichts vieler Investitionsaufgaben und Wünsche eine „herausfordernde Aufgabe“. Schlie geht davon aus, dass im Planungszeitraum von 2014 bis 2019 pro Jahr durchschnittlich 12 Millionen Euro für Investitionen verfügbar sind.

Den Entschuldungskurs muss Nordhorn nach Schlies Worten fortsetzen. Seit 2010 hat die Kreisstadt ihren Schuldenberg um 25 Prozent (15,5 Millionen Euro) abgebaut, Ende dieses Jahres soll er bei 45,8 Millionen Euro liegen und bis Ende 2019 auf höchstens 44,3 Millionen Euro sinken.

Ziel: Steuergerechtigkeit

Zum Grundsatz, nicht mehr auszugeben als eingenommen wird, gehöre aber, so Schlie, dass zu jedem Auf- und Ausgabenwunsch die Frage der Finanzierung betrachtet werden muss. So sind im Haushalt 2017 erstmals seit Jahren wieder Steuererhebungen eingeplant.

Fünf Jahre lang hatte das Nordhorner Stadtparlament sein Versprechen durchgehalten, bis zum Ende der Ratsperiode die Steuerhebesätze nicht anzutasten. Doch schon im vergangenen Jahr hatte sich bei den Etatberatungen abgezeichnet, dass damit nach der Wahl Schluss sein würde.

Am Donnerstag war es so weit: Im neugewählten Stadtrat herrschte breite Einigkeit, die Grundsteuer B um 20 Punkte und die Gewerbesteuer um fünf Punkte anzuheben. Beides zusammen soll dem städtischen Haushalt Mehreinnahmen von rund 650.000 Euro bringen. Die dienen unter anderem zur Gegenfinanzierung der beschlossenen Beitragssenkung für die Kindergärten und Kinderkrippen (die GN berichteten).

Vornehmlich unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit hatten SPD und Grüne sowie IPG sich im Vorfeld dafür stark gemacht, auch die Grundsteuer A um 20 Punkte anzuheben. Das bringt dem Stadtsäckel zwar „nur“ 15.000 Euro, soll aber dazu beitragen, alle Grundeigentümer gleichmäßig zu belasten. Zumal die Erhöhungen moderat ausfallen: ein privater Grundeigentümer (steuerpflichtig zur Grundsteuer B) muss im Durchschnitt mit 12 Euro Mehrkosten pro Jahr rechnen, ein Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen (Grundsteuer B) mit 15 Euro pro Jahr.

Die CDU war ursprünglich gegen die Erhöhung der Grundsteuer A. In der Sitzung machte sie dann einen Kompromissvorschlag: Die Grundsteuer A sollte um einen „symbolischen Beitrag“ von 10 Punkten erhöht werden. Das lehnten alle anderen Parteien des Rates ab.

Mit breiter Mehrheit abgelehnt wurden auch zwei Anträge der Linkspartei. Sie wollte die Grundsteuer B unverändert lassen und stattdessen bei der Gewerbesteuer mehr drauflegen: Erhöhung nicht um fünf, sondern um 13 Prozent. Damit konnte sich keine andere Partei im Rat anfreunden.

Nur die FDP lehnt ab

Am Ende wurden die Steuererhöhungen in der Form und Höhe beschlossen, wie sie von der Verwaltung vorgeschlagen worden waren. In der Abstimmung über den Gesamthaushalt 2017 stimmten CDU und SPD, Grüne und IPG sowie die Linkspartei dafür. Einzig die beiden Ratsmitglieder der FDP lehnten am Ende den gesamten Haushaltsplan ab, weil die Steuererhöhungen unangemessen seien, Bürger und Wirtschaft weiter belasteten und den Gewerbestandort Nordhorn weiter benachteiligten.

Mehr zu den einzelnen Posten lesen Sie Freitag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.