Obergrafschaft

92-Jährige nach Küchenbrand in Krankenhaus

Die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim eilte am Mittwochmorgen zu einem Küchenbrand an der Straße Am Gymnasium. Eine Hausbewohnerin erlitt wahrscheinlich eine Rauchgasvergiftung.

fsu Bad Bentheim. Die Feuerwehr Bad Bentheim rettete am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr eine 92-Jährige aus einem Haus an der Straße Am Gymnasium. Dort brannte die Küche. Das Feuer war im Bereich des Herdes entstanden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr den GN. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte das Feuer durch einen Wasserkocher entstanden sein, der auf einer Herdplatte stand. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Unterstützung erhielten die Bentheimer Kameraden von der Wehr aus Gildehaus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden; die Küche brannte aber komplett aus. Das gesamte Haus wurde durch Ruß und Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim war mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort, die Wehr aus Gildehaus rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden an.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen