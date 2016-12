Nordhorn

85 Ehrenamtspässe an Nordhorner vergeben

Von Norman Mummert

In Nordhorn übergab die Stadt bereits zum 16. Mal die Ehrenamtspässe an engagierte Nordhorner, die sich in Vereinen und Verbänden einbringen. In diesem Jahr wurden 85 Ehrenamtler ausgezeichnet.

Nordhorn. Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich Ulf Hemker ehrenamtlich für den Sportverein SV Klausheide, seit sieben Jahren ist er dort Jugendleiter. Er organisiert beispielsweise Mannschaftsfahrten zum Heimspiel des Fußballklubs Bayer Leverkusen, die Weihnachtsbaumaktion im Januar und die Teilnahme am Nordhorner Frühjahrsputz. Er hat ein Ehrenamt übernommen, bei dem er, wie er selbst sagt, „mehr im Hintergrund steht“. Ihm und 84 weiteren ehrenamtlich-engagierten Nordhornern gehörte am Donnerstagabend im Hotel Rammelkamp sprichwörtlich die Bühne. Dort überreichten Bodo Werner und Birgit Jäckering vom Arbeitskreis Ehrenamt sowie Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling den Bürgern, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für Andere einsetzen, den Ehrenamtspass samt Urkunde. Rathauschef Berling betonte einmal mehr, wie wichtig es sei, sich ehrenamtlich einzubringen: „Arbeit gibt es reichlich. Das Hauptamt kann nicht alles leisten.“ Deshalb müssen die Ehrenamtler entsprechend würdigt werden. „Da gibt es für eine Verwaltung nicht viele Möglichkeiten.“ Dieser Ehrenamt-Abend ist für ihn so eine Gelegenheit. „Wir sind die einzige Kommune im Landkreis, die das so macht“, berichtet er. Und das laut Bodo Werner bereits zum 16. Mal. Ulf Hemker vom SV Klausheide ist sehr wohl der Auffassung, dass seine ehrenamtliche Arbeit ausreichend geschätzt wird – sowohl innerhalb des Vereins als auch vonseiten der Stadt. „Die Anerkennung kommt wohl zurück“, berichtet er. Eltern und Jugendliche melden sich bei ihm, etwa nach Mannschaftsfahrten und erzählen, wie toll sie die Veranstaltung fanden. Manchmal bekommt er das Lob direkt, nachdem sie aus dem Bus steigen, manchmal Tage später am Telefon. „Wenn alles reibungslos läuft, fühlt man sich auch selbst bestätigt“, berichtet Hemker. „Das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein und spornt an für weitere Aufgaben.“ Weil die Bestätigung im Verein immer da war, ist er dort seit seinem 17 Lebensjahr ehrenamtlich aktiv – erst als Trainer und Betreuer, nun auch als Hauptabteilungsleiter für den Bereich „Jugend“. Bildergalerie Bildergalerie: Ehrenamtspass Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp Gleichwohl ist die Verleihung des Ehrenamtspasses für ihn eine Premiere. In 31 Jahren ist der 48-Jährige für seine ehrenamtliche Arbeit noch nicht geehrt worden. Es sollte ein Abend werden ohne viel „Tam-Tam“ und ohne Gala-Charakter, der dem Anlass trotzdem gerecht wird. Chananja Schulz, Gesangsdozentin an der Musikschule Nordhorn, trat für die Gäste auf. Die Sportakrobaten des VfL Weiße Elf wirbelten über die blauen Bodenmatten und zeigten beeindruckende Figuren und Kunststücke. Einige der Ehrenamtlichen, die an diesem Abend ausgezeichnet wurden, standen den Moderatoren Bodo Werner und Birgit Jäckering in „Kurz-Interviews“ Rede und Antwort. Es scheint den Veranstaltern gelungen zu sein. Nach dem Ende der Verleihung passten einige Geehrte den Bürgermeister ab und dankten ihm für die Auszeichnung. „Es war ein schöner Abend“, bemerkt auch Anne Smoes. Die 57-Jährige steht bei Heimspielen der Handballmannschaft HSG Nordhorn-Lingen hinter der Theke und verkauft Getränke. Für sie ist es das erste Mal, dass sie für ihr Engagement geehrt wird. „Das ist sehr schön“, resümiert sie. Seit 1999 begleitet Smoes den Verein. Einen Grund, warum mehr Menschen sich in Nordhorn ehrenamtlich einbringen sollten, abgesehen von Ermäßigungen durch den Ehrenamtspass, lieferte Bürgermeister Berling: „Ehrenamtliche haben ein besseres Leben – besser als den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen.“ Die Namen der 85 Geehrten finden Sie in der gedruckten Sonnabendausgabe oder im E-Paper.

