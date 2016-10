Lokalsport

8:1 – Lohne startet die Tormaschine

Nach einer famosen ersten Halbzeit führten die Bezirksliga-Fußballer von Union Lohne am Sonntag schon mit 6:0 gegen Surwold. Am Ende hieß es 8:1. Wie haben sich die anderen Grafschafter Teams geschlagen? Unser Überblick.

Union Lohne – SV Surwold 8:1 (6:0)

Tore: 1:0 Singh (18.), 2:0 Tengen (21.), 3:0 Singh (24.), 4:0 Niehof (30.), 5:0 Singh (33.), 6:0 Tengen (45.+1), 7:0, 8:0 Singh (70., 84.), 8:1 Lohmann (90.).

Das lief wie aus einem Guss: Dank einer überragenden Vorstellung gerade in der ersten Halbzeit haben die Bezirksliga-Fußballer von Union Lohne gegen den SV Surwold einen 8:1 (6:0)-Kantersieg eingefahren. „Das war von der ersten Minute an stark von der gesamten Mannschaft“, freute sich Trainer Ralf Cordes, der mit dieser Energieleistung seiner Truppe nach zwei englischen Wochen nicht gerechnet hatte – zumal die Emsländer mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge angereist waren. Bester Schütze in diesem Lohner Tor-Spektakel war Kamaljit Singh, der fünf Mal traf und seine Bilanz auf unglaubliche 16 Tore in sieben Spielen schraubte. Doch Cordes schwärmte von weiteren Spielern, die aus dem Kollektiv noch herausragten: Der erst 20 Jahre alte Lukas Niehof etwa, der am Sonntag sein Startelf-Debüt gab und vor allem als Vorbereiter glänzte – ebenso wie Stefan Horn, der zuletzt wenig spielte, gegen Surwold aber klasse die Zentrale besetzte und an mit seinen Aktionen vier Treffer einleitete. Und auch Dennis Tengen hat sein bestes Spiel seit dem Wechsel nach Lohne gezeigt und seine Leistung mit zwei Toren gekrönt. Während der SV Union vor der Pause sechs von acht Großchancen verwertete, ging er im zweiten Durchgang lange fahrlässig mit seinen Möglichkeiten um. Cordes zählte zwischen der 47. und 67. Minute weitere sechs dicke Chancen, ehe Singh noch einmal die Tormaschine anwarf und die Führung mit einem Doppelpack auf 8:0 erhöhte. Die Surwolder waren bis in die Schlussphase hinein nur einmal gefährlich vor das Lohner Tor gekommen, Markus Schulten parierte den Schuss von Jannick Schmitz aber sicher. In der Nachspielzeit kamen die Gäste dann aber doch noch zu einem Tor: Nach einer Ecke war Karsten Lohmann zur Stelle. „Da wollen wir mal drüber hinwegsehen“, sagte ein gut gelaunter Union-Trainer Cordes.

TuS Gildehaus – SC Spelle-Venhaus 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Zwafing (47.), 2:0 Kleine Höötmann (83.).

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage hat Fußball-Bezirksligist TuS Gildehaus zurück in die Erfolgsspur gefunden. In einem technisch guten Spiel behielt man im Duell der Aufsteiger gegen Spelle-Venhaus II mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Wie erwartet, traten die Speller mit defensiver Ausrichtung an und überließen den Gildehausern das Spiel. Der TuS spielte gefällig, brachte die gute Gäste-Abwehr zunächst jedoch kaum in Schwierigkeiten. Erst kurz vor der Pause kam Gildehaus durch Daniel Zwafing und Chris Wieking zu Chancen, es ging jedoch torlos in die Kabinen. Direkt nach Wiederanpfiff jubelten dann die Hausherren: Einen Distanzschuss von Tim Heddendorp konnte Spelles Torwart Dennis Heile nur abklatschen, Daniel Zwafing staubte aus kurzer Entfernung ab. Spelle reagierte schnell auf den Spielstand, wechselte gleich drei Mal und bestimmte nun das Spiel – mit Ausnahme eines Kopfballs von Tim Feldhaus (62.) jedoch nicht zwingend genug. Einen Konter in der 83. Minute schloss Tobias Kleine Höötmann zum letztlich entscheidenden 2:0 ab.

FC 47 Leschede – FC Schüttorf 09 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Aldegeerds (30.)

Der FC Schüttorf 09 bleibt Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Seine Elf habe in den letzten 30 Minuten aber ein wenig den Faden verloren, sagte 09-Trainer Michael Schmidt. Zwar habe sie sich mehrere gute Torchancen erspielt, diese aber der Reihe nach vergeben. Für gewöhnlich rächt sich so etwas – und auch am Sonntag waren die Lescheder in der Schlussphase nah dran am Ausgleich. So reklamierten sie vergeblich einen Strafstoß nach einem vermeintlichen Handspiel von Daniel Befort. Und kurz danach wurde wegen eines eigenen Handspiels der bereits erfolgte Ausgleichstreffer nicht anerkannt. „Wir machen uns das selbst schwer“, sagte Schmidt, lobte aber Sebastian Terdenge und Philipp Lammers im Mittelfeld. Und Philipp Aldegeerds bedankte sich für das Vertrauen in seinen Einsatz mit dem 1:0.

ASV Altenlingen – SV Wietmarschen 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Groven (3.), 1:1 Volbers (7.), 2:1 Greis (61.), 3:1 Koop (63.).

Der SV Wietmarschen droht, den Anschluss ans untere Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga zu verlieren. Auch im siegten Spiel nach dem Aufstieg holten die Niedergrafschafter keinen Punkt, dabei starteten sie im Kellerduell beim ASV Altenlingen optimal in die Partie: Andreas Groven traf bereits in der dritten Minute zum 1:0. Doch diese Führung hielt nur kurz, denn Lennard Volbers glich schon nach sieben Minuten aus. „Ein völlig unnötiges Gegentor“, ärgerte sich Wietmarschens Co-Trainer Stefan Lühn nicht nur über den Zeitpunkt, sondern auch über das Zustandekommen des Gegentreffers. Bis zur Pause hatte der SVW mehr vom Spiel, vergab aber gute Chancen. So traf Daniel Kathorst den Pfosten . Im zweiten Durchgang aber baute das Team merklich ab und Altenlingen kam nach zwei Wietmarscher Abwehrfehlern zu einem verdienten 3:1-Sieg. „Das war zu wenig von uns“, bilanzierte Lühn.