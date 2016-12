Obergrafschaft

800 Schüler lernen an der Musikakademie

Viel Lob gab es für die Arbeit der Musikakademie Obergrafschaft, als Leiter Bodo Wolff die Bilanz vorlegte. Er setzt auf eine Verlängerung des 2018 auslaufenden Vertrages zu verbesserten Konditionen.

Bad Bentheim/Schüttorf. Ausführlich hat Musikschulleiter Bodo Wolff in den vergangenen Wochen in den Fachausschüssen von Bad Bentheim und Schüttorf auch in diesem Jahr Erfolgszahlen vortragen können: Denn die Musikakademie Oberergrafschaft sorgt dafür, dass fast 800 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene von ihren Angeboten der musikalischen Bildung profitieren können. Diese Zahl scheint kaum noch steigerungsfähig, seitdem die private, aber gemeinnützige Musik-Akademie Meyersieck gGmbH 2008 zunächst in Bad Bentheim und fünf Jahre später auch in Schüttorf ihre Arbeit aufnahm. Die Schüler kommen inzwischen fast zu gleichen Teilen aus Bad Bentheim und Schüttorf, zu acht Prozent aber auch aus Nordhorn und Emsbüren. In der Obergrafschaft zahlt man für vergleichbare Angebote etwas mehr als zum Beispiel in Gronau und weniger als in Nordhorn. Damit gelten Bad Bentheim und Schüttorf als „nicht überproportional teuer“. Aber dennoch kann sich noch längst nicht jeder die Musikschule leisten, es helfen aber Förderprogramme wie der Familienpass, dessen Inanspruchnahme explodiert ist, was Bodo Wolff freut, denn auf diese sehr einfache Weise könnten sich möglichst viele Kinder die Musikakademie leisten.

„Niveau stabilisieren“

„Mit der jetzigen Schülerzahl ist der Markt nahezu ausgeschöpft“, sieht Bodo Wolff jetzt die Aufgabe, die Zahlen aus diesem hohen Niveau zu stabilisieren. Was nicht ganz leicht werden dürfte angesichts des demografischen Wandels und der Ganztagsschulangebote. Das große und keineswegs selbstverständliche Engagement der 30 Lehrkräfte auf Honorarbasis, gelte es ebenfalls zu halten, das nicht nur beim Sommerkonzert zum Schuljahresabschluss gemeinsam mit vielen Schülern unter Beweis gestellt wird. Das Motto von Bodo Wolff dabei lautet: Es geht uns nicht um leistungsorientiertes Musizieren, sondern es sollten möglichst viele Kinder Spaß an der Musik haben. Dafür ist die Musikakademie auf der ständigen Suche nach Mitteln für die Ausstattung.

Anpassungen bei der Förderung

„Insgesamt bewegen wir uns auf dünnem Eis“, sagte Bodo Wolff in Bad Bentheim und verwies darauf, wie eng es bei der Musikakademie wird, wenn sich Probleme bei der Auszahlung der Zuschüsse ergeben. Deshalb hofft Wolff auf eine entsprechende Anpassung der Förderung beim nächsten Vertragsabschluss für den Zeitraum ab 2018. Zumal so die Voraussetzung dafür geschaffen werden könnten für eine immer wieder nötige „Ausweitung, Anpassung und Erneuerung des Angebotes“. Fortgesetzt werden soll die Veranstaltungsarbeit, denn die Vielzahl der Auftritte von Lehrern und Schülern bei öffentlichen Veranstaltungen hat nach Ansicht der Fachpolitiker zum hervorragenden Eindruck beigetragen, den die Musikakademie vermittele. Im Aufbau ist zudem die Ensemblearbeit. Es soll aber auch Umstrukturierungen innerhalb der Musikakademie geben, denn Bodo Wolff soll stärker in die Meyersick gGmbH in Greven eingebunden werden. In Arbeit ist eine neue Website der Musikakademie. Die Fachausschüsse nahmen die Bilanz mit „großer Anerkennung und Hochachtung“ zur Kenntnis. „Das Gymnasium könnte eine solche musikalische Ertüchtigung nicht leisten“, hieß es.