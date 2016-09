Region

75-Jähriger nach Unfall bei Geeste in Lebensgefahr

Zwei Autos sind am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 70 zwischen Meppen und Lingen zusammengestoßen. Dabei wurden die beiden Fahrer schwer verletzt.

Geeste. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 70 zwischen Lingen und Meppen wurden ein Autofahrer lebensgefährlich und ein weiterer Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 10.35 Uhr der 75-jährige Fahrer eines Opel aus Geeste von der Straße „Zur Schleuse“ kommend die B70 in Richtung Osterbrock überqueren. Dabei hat er vermutlich den von Meppen kommenden Audi eines 40-Jährigen aus Emsbüren übersehen.

Geeste: Autos prallen auf Kreuzung ineinander, 75-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.



Dieser prallte in die Fahrerseite des Opels, der durch die Wucht des Aufpralls in den Seitenraum katapultiert wurde. Der Opel-Fahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Meppen, der 40-Jährige mit schweren Verletzungen in die Lingener Klinik. An beiden Fahrzeugen ist Totalschaden entstanden.

Die Feuerwehr aus Osterbrock sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die B70 war für mehrere Stunden voll gesperrt, da die Polizei für die Ermittlung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen hatte und das Phidias-Verfahren einsetzte.

Nachtrag vom 22. September: Der 75-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Außerdem bittet die Polizei Meppen Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.