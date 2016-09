Nordhorn

7477 Unterschriften fordern mehr Parkplätze

Vor Monaten hatten Nordhorns Kaufleute auf eine Parkplatznot in der Nordcity aufmerksam gemacht. Nun liegen fast 7500 Unterschriften von Kunden und 50 betroffenen Firmen vor, die von der Stadt mehr Parkplätze fordern.

Nordhorn. Mit den Worten „Parken in Nordhorn ist Mist“ hatte im Dezember „Marktkauf“-Inhaber und -Geschäftsführer Manfred Kutsche die Meinung von vielen Kunden sowie anderen betroffenen Kaufleuten, Gewerbetreibenden und Praxen in der Nordcity auf den Punkt gebracht und davor gewarnt, durch fehlende Parkplätze zunehmend Kundschaft und Umsätze zu verlieren. Gemeinsam mit Udo Matenaar von „Intersport Matenaar“ brachte er vor Monaten die Unterschriftenaktion auf den Weg. Genau 7477 Unterschriften kamen nun zusammen, die von der Stadt Nordhorn fordern, im Norden der Innenstadt zwischen Stadtring/Rawe-West, Schweinemarkt und Neuenhauser Straße mehr Parkplätze zu schaffen. Denn: „Die aktuelle Situation reicht nicht aus, um ein kundenfreundliches Einkaufsklima zu schaffen.“

Unterzeichnet haben mit Namen und Anschrift Kunden aus Nordhorn wie aus der Nieder- und Obergrafschaft und aus den Niederlanden. Kutsche weiß: „Wenn die Leute nicht parken können, dann sind sie weg.“ Das heißt: Wenn die Stadt nicht ausreichend citynahe Parkplätze vorhalte, geben die Kunden ihr Geld woanders aus. Das schädige nicht nur die Geschäfte und Gewerbetreibenden, sondern durch sinkende Gewerbesteuereinnahmen auch die Stadtkasse. Auf Dauer sehen die Kaufleute „Arbeitsplätze und ganze Existenzen in Gefahr“, wenn die Kundschaft wegbleibt.

Nach der Kommunalwahl am kommenden Sonntag wollen Kutsche und Matenaar ihre dicken Stapel an Unterschriften an die Ratspolitik in der Hoffnung übergeben, dass sich der neue Rat „endlich mit dem unzureichenden Parkangebot im Norden der City“ beschäftigt.

Das hatten die Kaufleute zwar auch schon nach ihrem ersten Hilferuf Ende des vergangenen Jahres erwartet – doch Kutsche und Matenaar haben bislang nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihre Anliegen im Rathaus Gehör finden. „Dabei liegt es doch im ureigenen Interesse der Stadt Nordhorn, dass der Handel Umsätze macht und die Stadt im regionalen Wettbewerb für die Kunden ein attraktives Einkaufsziel bleibt“, meinen sie mit Blick auf Gewerbesteuer und Arbeitsplätze und die dunklen Wolken, die durch die geplante und heftig umstrittene Vergrößerung des „Factory Outlet Centers Ochtrup“ aufziehen.

Für die Kaufleute steht fest: 650 Parkplätze am Rawe-Ring-Center bei „Marktkauf“, ein wahrer „Park-Magnet“ vieler Innenstadt-Kunden, sowie die Stellplätze an der Neuenhauser Straße und am Schweinemarkt reichen in den Kernzeiten längst nicht mehr aus. Verschärft werde die Situation auf dem „Marktkauf“-Parkplatz am Rawe-Ring-Center durch den Park-Such-Verkehr vom gegenüberliegenden Neubaugebiet Rawe-West, wo es offensichtlich nicht ausreichend Stellplätze gebe. Doch, um Nordhorn konkurrenzfähig zu halten, müssen nach dem Urteil der Kaufleute nicht nur zusätzlich bis zu 1000 Parkplätze in der City Nord her: Die uneinheitliche Parkraumwirtschaft, die etwa am Neumarkt Gebühren von der ersten Minute an verlangt und bei „Marktkauf“ erst nach zwei Stunden, gehöre ebenso auf den Prüfstand wie die Anschaffung eines digitalen Parkleitsystems. An dem, so versichert Matenaar, würden sich auch Kaufleute beteiligen. Gefordert wird ein durchdachtes Gesamtpaket: „Das alles wurde zusammen nie vernünftig von der Stadt angepackt. Bis jetzt ist es ein einziges Chaos.“

Mit der parkähnlichen Neugestaltung des alten Gildkamp-Friedhofs hat die Stadt aus Sicht der Kaufleute bereits eine Chance vertan: „Warum hat man sich hier nicht für eine Lösung des grünen Parkens entschieden“, fragt Heike Matenaar, „hier hätte man alles verträglich miteinander verbinden können.“ Doch die Kaufleute haben auch eine Reihe weiterer Vorschläge, wo die fehlenden Parkplätze oder zumindest Provisorien in der Nordcity entstehen könnten, um erst einmal den größten Druck zu nehmen. Genannt werden der hintere Bereich der Neuenhauser Straße zum Gildkamp und die brachliegende Freifläche an der Vechte, die durch einen Wall vom „Marktkauf“-Parkplatz abgetrennt ist. Auf dem ehemaligen OLB-Parkplatz könnten sich die Kaufleute eine Parkpalette vorstellen. Und: Auch die Verlagerung des nvb-Betriebsgeländes – ohne Servicecenter – aus der City an den Stadtrand würde Platz für viele Autos schaffen.