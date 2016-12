Lokalsport

7:2 – EC Nordhorn gewinnt Topspiel in Rostock

Auch auswärts gelang den Eishockeyspielern des EC Nordhorn ein klarer Sieg gegen den vermeintlich schwersten Gegner in der Verbandsliga. Nach vier Toren im zweiten Drittel war das Spitzenspiel entschieden.

Rostock. Mit dem Mini-Kader, der das erste Duell Ende Oktober in Nordhorn nicht zu Ende spielen konnte, hatte die Truppe der Rostocker „Freibeuter“ am Sonntagabend nicht viel gemeinsam: Unter anderem standen dieses Mal frühere Oberligaspieler wie Eric Hajduk, Philip Labuhn, Peter Sponholz und Christian Ciupka für Rostock gegen den EC Nordhorn auf dem Eis. Die Gastgeber lagen zwei Mal vorne und tauchten – im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten in der Verbandsliga – mehrfach vor dem Tor von ECN-Goalie Maik Holzke auf. Am Ende aber feierten die Nordhorner einen ungefährdeten 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)-Erfolg und bleiben in ihrer Spielklasse das absolute Maß der Dinge. „Nach der langen Anreise hatten wir anfangs müde Beine“, sagte Trainer Heiko Niere, der erneut selbst mitspielte, „ab dem zweiten Drittel aber lief es besser und bei Rostock war die Luft raus.“

Schon im letzten Punktspiel in Harsefeld hatten die Nordhorner zunächst hinten gelegen, diesmal allerdings lag der Rückstand auch in der guten und aggressiven Spielweise des Gegners begründet. „Rostock war sehr motiviert“, sagte Niere, der an seinen Torwart ein Extra-Lob verteilte: „Holzke hat einige Male sehr gut gehalten.“

Im Verlauf des Spiels übernahm die Nordhorner Truppe aber immer deutlicher die Kontrolle. Anton Gluchich drehte mit zwei Treffern binnen 130 Sekunden die Partie, JJ Kalawarny und Patrick Kaminski legten bis zur zweiten Pause weitere Treffer nach. „Wir haben nicht mehr alles spielerisch lösen wollen, sondern endlich auch die Torabschlüsse gesucht“, sagte Niere.

Trotz der Vorentscheidung nach 40 Minuten blieb das Spitzenspiel nickelig, im letzten Drittel hagelte es reihenweise Zeitstrafen. Dennoch war die Partie ganz nach dem Geschmack der ECN-Spieler: „Das Spiel war lange umkämpft, beide Mannschaften hatten ihre Chancen – genau so muss Eishockey sein“, freute sich der Nordhorner Coach, dessen Team am Sonntag, 18. Dezember, um 18 Uhr in einem Heimspiel auf Harsefeld trifft.

Tore: 1:0 Bergemann (5.), 1:1 Synowiec (15.), 2:1 Ciupka (23.), 2:2 Gluchich (26.), 3:2 Gluchich (28.), 4:2 Kalawarny (35.), 5:2 Kaminski (37.), 6:2 Eigentor (42.), 7:2 K. Zimbelmann (44.).