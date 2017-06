Grafschaft

650-faches Sprachgewirr im Kloster

Von Henrik Hille

Bildergalerie und Video: In nur acht Minuten haben Konfirmanden am Donnerstag im Kloster Frenswegen die Bibel gelesen. 650 Schüler und 150 Teamer nahmen am neunten Konfirmandentag teil.

Bildergalerie Konfirmandentag im Kloster Frenswegen Bild / Bild kaufen Foto: Iris Kersten Nordhorn. Aus dem gesamten Emsland und der Grafschaft Bentheim reisten die Konfirmanden der lutherischen Kirchengemeinden der Region an. Das Schwerpunktthema des Tages lag unter dem Motto „Wir müssen reden“ bei Luther und der Bibel. Damit jedes der 738.765 Wörter aus der Bibel einmal fällt, haben sich die Kirchenvertreter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mehr zum Konfirmandentag im GN-Video und in der Bildergalerie. Video Konfirmanden lesen Bibel in acht Minuten Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 650 Konfirmanden aus dem Emsland und der Grafschaft kamen am Donnerstag im Kloster Frenswegen zum neunten Konfirmandentag zusammen. Schwerpunkt waren Luther und die Bibel.

