63 Hunde aus schlechter Haltung befreit

Mehr als 60 Hunde und zwölf Vögel hat das Kreis-Veterinäramt aus einem Haus in Emsdetten geholt. Der Besitzerin drohen unter anderem ein Haltungs- und Betreuungsverbot.

gn Emsdetten. Mitarbeiter des Kreis-Veterinäramtes haben am Dienstag 63 Hunde und zwölf Vögel aus einem Einfamilienhaus in Emsdetten geholt. Das hat der Kreis Steinfurt am Mittwoch gemeldet, berichten die Westfälischen Nachrichten. Mit den Helfern zweier Tierheime seien die Tiere aus dem komplett vermüllten und verdreckten Haus befreit worden. Hundekot sei schon seit Längerem nicht mehr entfernt worden.

Kreis-Veterinär Christoph Brundiers bezeichnete das als einen „besonders krassen Fall von ,Animal Hoarding‘“, also dem krankhaften Horten von Tieren. Die Tiere werden derzeit in den beiden Tierheimen aufgepäppelt. Der Besitzerin drohen nun ein Haltungs- und Betreuungsverbot sowie ein Bußgeldverfahren.