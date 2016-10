Grafschafter Schaufenster

60 Jahre Rathaus-Apotheke Gildehaus

60 Jahre Rathaus-Apotheke Gildehaus, das muss gefeiert werden. Apotheker Marc Rikhof lädt zu einer Festwoche, Aktionstagen und einem Gewinnspiel ein.

gn Gildehaus. Die Rathaus-Apotheke Gildehaus feiert 60-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde der arzneikundige Betrieb am 6. Oktober 1956 von Marta Herpel. Dann übernahmen ihr Sohn Dr. rer. nat. Dietrich Herpel und seine Ehefrau Eva Maria Herpel. Sie leitete von 1989 bis Ende 2001 die Apotheke am Emminghoff in Gildehaus als Filiale der Rathaus-Apotheke. Ab 1. Januar 2004 übernahm Apotheker Jürgen Rehkop aus Bad Bentheim die Rathaus-Apotheke Gildehaus als Filiale der Apotheke am Kreuzkamp. Seit Januar dieses Jahres führt der Gildehauser Apotheker Marc Rikhof die Rathaus-Apotheke Gildehaus und die Apotheke am Kreuzkamp in Bad Bentheim.

Der 60. Geburtstag wird mit einer Festwoche bis zum 8. Oktober und einem umfangreichen Aktionsprogramm gefeiert. Am Dienstag gab es den „Hautverwöhntag“. Am Mittwoch, 5. Oktober, dem „Glückstag“, können Kunden am Glücksrad drehen und Preise gewinnen. Am Donnerstag, 6. Oktober, ist „Gesundheitstag“ in der Rathaus-Apotheke Gildehaus. Eine Fachberaterin untersucht Haare und Nägel und erkennt mögliche Schwachstellen. Zudem gibt es Vitamine und Mineralstoffe zum Ausprobieren. Am Freitag, 7. Oktober, ist „Finaltag“: Kunden können ihre Geschicklichkeit an einer Reaktionswand und am „heißen Draht“ testen.

Während der Festwoche lädt die Rathaus-Apotheke Gildehaus ihre Kunden zusätzlich zur Teilnahme einem großen Gewinnspiel ein. Dazu ist das Botenfahrzeug der Rathaus-Apotheke, ein Renault Twingo, bis unters Dach mit Arzneimittel Packungen verschiedener Größen gefüllt. Um zu gewinnen, müssen die Teilnehmer die folgende Frage beantworten: „Wie viele Arzneimittel-Packungen passen in unser Auto?“ Die Teilnehmer schätzen, wie viele Packungen in dem Botenfahrzeug verstaut wurden, tragen die Anzahl auf einen Teilnahmeschein ein und geben ihn bis zum 10. Oktober, in der Rathaus-Apotheke Gildehaus ab.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise. 1. Preis: Ein Candlelight-Dinner für zwei Personen im Hotel Niedersächsischer Hof. 2. Preis: Ein Familien-Brunch für vier Personen im Landgasthof Niermann. 3. Preis: Ein Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft Gildehaus im Wert von 50 Euro. Das Botenfahrzeug steht bis zum 10. Oktober auf dem Vorplatz des Otto-Pankok Museums in Gildehaus, gegenüber der Rathaus-Apotheke. Weitere Informationen gibt es auch auf http://www.rathaus-apotheke-gildehaus.de/