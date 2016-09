Region

59-Jähriger stirbt bei Unfall in Denekamp

Am Freitagmittag ist es an der Nordhornsestraat in Denekamp zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann aus Dinkelland starb, eine Frau wurde verletzt.

lfDenekamp. Auf der Nordhornsestraat in Denekamp, kurz hinter der Ländergrenze, sind am Freitagmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Dinkelland ist dabei ums Leben gekommen. Eine deutsche Frau wurde verletzt. Wie die niederländische Tageszeitung „Twentsche Courant Tubantia“ berichtet, landete ein beteiligtes Auto nach dem Unfall in einer Böschung am Straßenrand. Sowohl ein Rettungshelikopter als auch ein deutsches Rettungsteam eilten zur Unfallstelle. Die grenzüberschreitende Straße war für die Rettungsarbeiten abgesperrt. Die niederländische Polizei hat Autofahrer über den Nachrichtendienst „Twitter“ informiert.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen