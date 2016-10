Niedergrafschaft

57 Autofahrer bei ADAC-Bundesturnier

Von Léon Charlé

Autofahrer aus ganz Deutschland messen sich am Sonnabend in zehn Aufgaben beim Endlauf des ADAC-Turniersports in Emlichheim. Auch Zuschauer sind bei den Wertungsläufen willkommen.

Emlichheim. Der ADAC bietet Hobbymotorsportlern einmal im Jahr die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten mit dem Auto unter Beweis zu stellen. Die besten Fahrer messen sich bei einem Bundesturnier und ermitteln darin den Deutschen Meister. Die 63. Auflage dieses Endlaufs wird am kommenden Sonnabend, 15. Oktober, auf dem Festplatz an der Emslandstraße 67 in Emlichheim ausgetragen. Dafür konnten sich 57 Fahrer aus dem gesamten Bundesgebiet qualifizieren. Gestartet wird in drei Gruppen, die sich nach den Fähigkeiten der Fahrer einteilen. Jeder Fahrer muss einen Parcours mit zehn Aufgaben bewältigen. Ab 9 Uhr starten die ersten beiden Wertungsläufe, diese sind auch für Zuschauer zugänglich. Nach einer Mittagspause geht es um 14 Uhr mit dem finalen Wertungslauf weiter.

