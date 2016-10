Niedergrafschaft

48 Bauplätze im „Filetstück von Lohne“

Das Baugebiet „Schafweg III“ in Lohne ist noch gar nicht ausgewiesen. Trotzdem liegen der Gemeinde Wietmarschen schon 70 Anfragen für Bauplätze vor. Der Grund: Die Siedlung liegt zentral. Jetzt werden die Pläne konkret.

Lohne. Anfang September wurde bekannt, dass die Gemeinde Wietmarschen die lange Zeit umworbene alte Hofstelle Lüpken am Schafweg in Lohne kaufen kann, um dort ein Baugebiet auszuweisen. Sofort trudelten im Rathaus zahlreiche Anfragen von Bürgern ein, die sich einen Bauplatz sichern wollen. Obwohl die Details noch nicht feststanden, meldeten sich rund 70 Interessenten. Und Bürgermeister Manfred Wellen geht davon aus, dass sich diese Zahl in den kommenden Monaten locker verdoppelt. Der Grund: Das neue Baugebiet liegt mitten im Ort. Bis zur Hauptstraße sind es nur ein paar Meter. Es gibt in Lohne nicht mehr viele Freiflächen, die ähnlich attraktiv sind. Letztlich wird das Los entscheiden, wer einen Bauplatz erhält.

Drei Zufahrten zum neuen Baugebiet

Wie soll das Baugebiet aussehen? Mit dieser Frage hat sich die Verwaltung in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt und mehrere Pläne erarbeitet. Am Donnerstag haben die Mitglieder des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses darüber beraten und sich einstimmig für einen Entwurf entschieden, der nun weiter entwickelt werden soll.

Die Planung sieht vor, im „Schafweg III“ 48 Bauplätze auszuweisen. Gut 90 Prozent sollen Einzelhäuser sein, der Rest Doppelhäuser. Sie könnten im Osten in zweiter und dritter Reihe der Hauptstraße entstehen und sollen über eine Sackgasse vom Schafweg aus erschlossen werden. Die Häuser, die direkt an die bestehende Bebauung an der Habichtstraße, Falkenstraße und Bussardstraße anschließen, sollen nur eingeschossig errichtet werden, um Rücksicht auf die dortigen Anwohner zu nehmen. Das mit gut 800 Quadratmetern größte Grundstück geht übrigens an Hofbesitzer Hubert Lüpken. Wenn er sein neues Haus errichtet hat, wird die alte Hofstelle abgerissen. Ganz in der Nähe, an der Ecke Hauptstraße/Schafweg, wird ein Mischgebiet ausgewiesen. Denkbar wäre, dass sich an dieser Stelle das Blumengeschäft Mösker erweitert.

Neben der Sackgasse sind noch zwei weitere Einfahrten in die neue Siedlung geplant. Fuß- und Radwegverbindungen in das benachbarte Baugebiet „Schafweg I“ im Westen sowie zur Falkenstraße und zur Bussardstraße sind ebenfalls vorgesehen. Der bestehende Fuß- und Radweg am Schafweg wird verbreitert. Drei der neuen Grundstücke werden von der Habichtstraße aus angefahren, zwei von der Bussardstraße. Ein früherer Spielplatz an der Falkenstraße soll reaktiviert und um eine 600 Quadratmeter große Fläche erweitert werden. Die Wallhecken am Schafweg und zur Siedlung „Schafweg I“ werden ausgedünnt, bleiben aber als Grünstreifen erhalten.

Baubeginn Mitte kommenden Jahres

Bürgermeister Wellen geht davon aus, dass die Bauleitplanung Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Dann werden die restlichen 47 Bauplätze ausgeschrieben. Im Frühsommer soll mit der Erschließung der Siedlung begonnen werden.

Die Ausschussmitglieder stellten sich ohne Gegenstimme hinter den Vorschlag der Verwaltung. Es sei wichtig, „alle an Bord zu haben“, meinte Vorsitzender Dieter Nüsse (CDU), immerhin handele es sich hier um ein „Filetstück von Lohne“. Der Entwurf, den Bauamtsleiter Jörg Peters vorstellte, berücksichtige die Begehrlichkeiten und nutze den vorhandenen Platz optimal aus, meinte Monika Wassermann (CDU).

Etwa ein Dutzend Anwohner der Habichtstraße, Falkenstraße und Bussardstraße verfolgte die Ausschusssitzung und äußerte sich skeptisch zu den Plänen. Sie befürchten vor allem, dass ihnen die neuen Gebäude zu dicht auf die Pelle rücken.