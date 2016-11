Lokalsport

4:1 – Dreierpack von Dennis Brode

Der VfL Weiße Elf ist durch einen 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Surwold auf Tabellenplatz vier der Fußball-Bezirksliga geklettert. Für die Nordhorner war es der dritte Sieg in Serie.

gn Nordhorn. Dank eines überzeugenden 4:1 (2:1)-Sieges gegen den SV Surwold ist der VfL Weiße Elf am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga auf Rang vier geklettert. Für die Nordhorner war es der dritte Dreier in Serie. „Nach nur vier von 15 möglichen Punkten im Oktober sind wir wieder voll in der Spur“, freute sich Trainer Thomas kleine Lögte. „Das war über weite Strecken eine ganz starke Leistung, zumal wir in der Defensive kurzfristig umstellen mussten, da gleich drei etatmäßige Innenverteidiger ausgefallen sind. Die Jungs haben hinten in dieser Konstellation das erste Mal zusammengespielt und es super gemacht“, lobte Dennis Brode, der gegen den bisherigen Tabellennachbarn selbst einen Sahnetag erwischt hatte. Denn der Spielertrainer erzielte drei Treffer und steht mittlerweile bei 16 Saisontoren. Zudem war Perparim Kurpali einmal erfolgreich. Unterm Strich hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. Timo Kepplin und zweimal Marco Löffler setzten den Ball jeweils ans Aluminium, zudem hatte der VfL Weiße Elf noch weitere hochkarätige Möglichkeiten. Einziger Makel war das Gegentor Sekunden vor dem Seitenwechsel. „Da waren wir mit dem Kopf wohl schon in der Kabine“, meinte Brode.