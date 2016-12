Niedergrafschaft

400 Emlichheimer singen für Toleranz und Frieden

Von Gerold Meppelink

Rund 400 Menschen haben am Donnerstag am Haus Ringerbrüggen in Emlichheim die Friedenshymne „Imagine“ von John Lennon gesungen. Die Menschen zündeten Kerzen und Teelichter an.

Emlichheim. After-Work-Party am Donnerstagabend beim Haus Ringerbrüggen in Emlichheim: Dicht drängen sich die Besucher vor den Getränke- und Verzehrbuden. Seitlich davon ist eine Bühne aufgebaut. Kurz vor 21 Uhr stehen dort Andreas Kösters und Dennis Kwast und bitten die Menschen, näher zu kommen, um gemeinsam zu singen. Es geht um ein Lied „für Toleranz und Frieden und gegen den sich verbreitenden Rechtspopulismus", erklärt Andy Kösters. Und welcher Song könnte da passender sein als die Hymne der Friedensbewegung, als das „Imagine" von John Lennon, der in dem Lied seine Vision von einer besseren und gerechteren Welt zum Ausdruck bringt. Die Menschen zünden Kerzen und Teelichter an, Helfer verteilen Liedtexte. Dann beginnen Andy Kösters und Dennis Kwast den Song: „Imagine there's no countries..." – und 400 Menschen stimmen mit ein. Auch Flüchtlinge sind mit dabei, begleitet von Mitgliedern des Asylkreises. Nach drei Minuten ist die Performance beendet.

