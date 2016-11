Lokalsport

4:0 – Vorwärts Nordhorn feiert klaren Heimsieg

Das letzte Duell des Jahres vor eigenem Publikum haben die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn gewonnen. Beim 4:0 (1:0) gegen den VfL Wildeshausen profitierten sie in der zweiten Hälfte von der Windunterstützung.

Nordhorn. „Jemandem den Wind aus den Segeln nehmen“ – diese Redewendung passte selten so gut wie am Sonntag am Nordhorner Immenweg. Denn in der Fußball-Landesliga sorgte in der Partie zwischen Vorwärts Nordhorn und dem VfL Wildeshausen der Seitenwechsel zur Pause dafür, dass die Gäste bei stürmischem Wetter an Schwung verloren, die Nordhorner Rückenwind bekamen und sich am Ende zu einem 4:0 (1:0) treiben ließen.

„Das war ein schöner Heimspiel-Abschluss des Jahres“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, dessen Truppe an den kommenden beiden Wochenenden auswärts ran muss.

Bei der Premiere auf dem neuen Kunstrasenplatz am Immenweg fanden die Hausherren gut ins Spiel und gingen bereits in der zehnten Minute in Führung: Chris Schippers brachte den Ball nach einer schönen Aktion von Florian Müller von rechts nach innen und in der Mitte stocherte Joshua Sausmikat das Spielgerät über die Linie. „Wir haben bisher vielleicht sieben Mal auf dem Platz trainiert. Die Eingewöhnung ist ein Prozess, der bei uns noch weitergehen wird“, sagte Schmidt nach dem ersten Pflichtspiel auf dem künstlichen Untergrund.

Nach dem Rückstand zeigten die Gäste aus Wildeshausen, dass sie mit dem Boden auch durchaus ordentlich zurecht kamen. Mit dem Wind im Rücken setzten sie Vorwärts unter Druck und kamen zu Chancen: Sascha Görke wurde bei seinem Schuss auf das leere Vorwärts-Tor im letzten Moment geblockt (13.) und Andrej Kari traf mit einem sehenswerten Direktschuss aus 18 Metern die Latte (19.).

„Wir haben die Bälle hinten nicht rausbekommen, Wildeshausen hat ein gutes Pressing gespielt“, merkte Schmidt an, warum es für seine Mannschaft vor der Pause noch zäh gelaufen war. Bis auf eine Gelegenheit für Henning Hood, dessen Schuss von einem Wildeshauser noch von der Linie gekratzt wurde (34.), hatten die Nordhorner in der Offensive wenig zu bieten.

Die Gäste besaßen ein Chancenplus – doch das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als sie nicht mehr auf die Windunterstützung zählen konnten. „Den Ball flach halten und Fußball spielen“, hatte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt als Vorgabe an sein Team ausgegeben, das dies gut umsetzte. Wildeshausen fand in der Offensive überhaupt nicht mehr statt und die Nordhorner erhöhten mit einem Treffer, der an anderen Wochenenden nicht gefallen wäre: Jannes ten Hagen wollte mit einer Flanke von links Chris Schippers bedienen, aber der Ball wurde vom Wind zum 2:0 in den VfL-Kasten gedrückt, sodass der Torschütze selbst über den kuriosen Treffer lachen musste (60.).

In der Schlussphase wackelte der Nordhorner Vorsprung nicht mehr. Die Gastgeber bauten den Vorsprung noch aus, als Jannes ten Hagen nach einem Schuss von Joshua Sausmikat zum 3:0 abstaubte (85.). Sausmikat selbst wurde mit der letzten Aktion des Spiels ebenfalls zum Doppel-Torschützen, weil er mit einem Flachschuss zum 4:0 traf (90.).

„Heute hat alles super gepasst“, freute sich Nordhorns Coach Schmidt nach dem Sieg, der seine Mannschaft auf den sechsten Tabellenplatz brachte.