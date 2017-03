Nordhorn

40-Jähriger greift Polizisten an

Zwei Polizisten mussten sich am Samstag in Nordhorn gegen einen den Angriff eines betrunkenen Mannes wehren. Dieser war bereits zuvor in seiner Wohnung gewalttätig geworden.

gn Nordhorn. Zu einem Fall häuslicher Gewalt wurde die Polizei am Samstagabend in die Nordhorner Taunusstraße gerufen. Der 40-jährige Beschuldigte soll sich nach Polizeiangaben gegenüber der dort eingesetzten Streifenbesatzung äußerst unkooperativ und aggressiv verhalten haben. Unvermittelt schlug der alkoholisierte Mann nach den Beamten, verfehlte diese allerdings jeweils. Der Angreifer wurde durch die beiden Polizisten überwältigt und in Gewahrsam genommen. Dabei verletzten sich die beiden Beamten leicht. Dem 40-jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung verantworten müssen.

