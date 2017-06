Grafschaft

4. Grafschaft-Open-Air ausverkauft

9000 Zuschauer kamen im vergangenen Jahr zum 3. Grafschaft-Open-Air. Für das anstehende Event ist diese Zahl an Tickets längst übertroffen.

Nordhorn. Mehr als zufriedene Gesichter beim Veranstalter und den Sponsoren des 4. Grafschaft-Open-Airs, das am 26. August auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn (BE) stattfindet. Bei einem Pressegespräch in der Hauptstelle der Grafschafter Volksbank in Nordhorn betonten die beiden Bankvorstände Jürgen Timmermann und Andreas Kinser, wie sehr man hinter dem „erfolgreichen Veranstaltungskonzept“ stehe, das seit mittlerweile drei Jahren „Top-Künstler zu einem günstigen Eintrittspreis“ biete und die Musikfans nach Nordhorn ziehe.

Joachim Berends, Vorstand der gastgebenden Bentheimer Eisenbahn AG, unterstrich, dass die Veranstaltung auf dem Gelände an der Otto-Hahn-Straße „ein fester Bestandteil im bundesdeutschen Open-Air-Kalender“ sei. „Das Grafschaft-Open-Air ist zur Marke geworden“, zeigte sich der BE-Chef überzeugt.

Keine Resttickets, keine Abendkasse

Veranstalter Hartmut Weusmann berichtete vom aktuellen Stand der Nachfrage: Das Konzert ist restlos ausverkauft. „Wir haben exakt 12.000 Tickets verkaufen können – die Ticket-Agenturen haben nichts mehr in Reserve, und auch die Tageskassen werden am 26. August definitiv nicht mehr geöffnet“, freute sich Weusmann über den enormen und überregionalen Zuspruch der Musikfans, die auf dem BE-Gelände unter anderem miterleben werden, wie es Sänger Mark Forster Konfetti regnen lässt.

Bereits jetzt seien Veranstalter und Sponsoren in Gesprächen und Verhandlungen mit Künstlern für das 5. Grafschaft-Open-Air, das 2018 ebenfalls an einem Sonnabend im August auf der BE-Festwiese stattfinden werde, so Jürgen Timmermann abschließend.