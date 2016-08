Grafschaft

34. Kunstmarkt am Wochenende in Ootmarsum

Ootmarsum. Ootmarsum lädt für das Wochenende zum 34. Kunstmarkt ein. Zu dieser traditionsreichen Veranstaltung, einer der größten ihrer Art in den Niederlanden, werden rund um die katholische Kirche im Zentrum des Grenzstädtchen 256 Künstler und Tausende von Besuchern erwartet. „Kunst, ...Natürlich, Grün‘ ist das Motto des diesjährigen Kunstmarktes, ein farbenfrohes Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung zieht. Eine bunte Palette an Gemälden, Keramik, Skulpturen, Glaskunst, Goldschmiedearbeiten und vielen anderen Kunstgattungen ist zu bewundern.

Die teilnehmenden Künstler kommen aus allen Teilen der Niederlande, aus Belgien, Frankreich (Paris), Moldawien und selbst aus Russland (St. Petersburg). Aber auch von diesseits der Grenze sind viele Künstler im bekanntesten niederländischen Kunststädtchen vertreten, aus Westerkappeln, Bad Bentheim, Paderborn, Vreden, Nordhorn, Erfstadt, Petershagen, Neuenhaus, Lage, Schwalmtal, Egestorf, Krefeld und Oldenburg. Der heute in Neuenhaus lebende Künstler Kheireddin Obeid zeigt Arbeiten in Öl, das aus Berlin stammende Künstlerehepaar Inge und Eppo Bosch Fotografien und Aquarellarbeiten. Vielen Künstlern kann von Freitag bis Sonntag in Ootmarsum auch bei ihrer Arbeit über die Schulter geblickt werden .