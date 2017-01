Lokalsport

33:33 – FC 09 kassiert Ausgleich kurz vor Schluss

Die Schüttorfer Handballerinnen spielten 33:33 beim Elsflether TB. Das Remis war ärgerlich, entsprach jedoch den Kräfteverhältnissen. Daher konnte 09-Trainer Heiner Lötgering damit auch ganz gut leben.

fh Elsfleth. Der FC Schüttorf 09 hat dem Elsflether TB mit 33:33 (13:13) ein Unentschieden abgetrotzt. Und was das für den Aufsteiger im Abstiegskampf der Handball-Oberliga bedeutet, da gab es für Heiner Lötgering keine zwei Meinungen: „Dieser Punkt kann für uns noch Gold wert sein“, sagte der Schüttorfer Trainer. Doch unterschwellig schwang auch Bedauern mit, dass den Gästen in der Wesermarsch der Sieg in den letzten Sekunden noch entglitten war. Der FC 09 hatte sich von einem 27:30-Rückstand (52.) glänzend erholt und durch Lena Lötgering und Kerstin Bütergerds in der Schlussphase jeweils zum 32:31 und 33:32 vorgelegt. Bei Ballbesitz schien es gar möglich, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Doch nach einem schlechten Pass war Julia Schwietering gezwungen, sich im Kampf um den Ball ins Getümmel mit zwei Elsfletherinnen zu stürzen. Dass der Freiwurf den Gastgeberinnen zugesprochen wurde, gehörte für die Schüttorfer zu der Reihe fragwürdiger Entscheidungen der jungen Schiedsrichter. Doch nachdem der Wurf von Talea Lösekann etwas glücklich zum 33:33-Endstand im Tor des FC 09 eingeschlagen war, gab Heiner Lötgering unumwunden zu: „Das war zwar schade, aber vom Spielverlauf her ist es ein gerechtes Ergebnis.“

Der FC 09 musste sich an die eigene Nase fassen; denn nach einer hervorragenden Leistung in der ersten Viertelstunde und einer 10:5-Führung hatte er dieses gute Niveau nicht halten können. „Wir waren richtig stark in der Abwehr und haben toll nach vorne gespielt“, berichtete Lötgering, der es sich auch selbst ankreidete, dass die Gastgeberinnen zur Pause beim 13:13 wieder dran waren: „Vielleicht habe ich etwas zu viel gewechselt.“ Dennoch überwog bei ihm am Ende die Freude über eine gute Leistung, an der Julia Schwietering, die mit acht Toren beste Schützin des FC 09, die vor allem in der Schlussphase viel Verantwortung übernahm, sowie Lena Lötgering und Nadja Hessemer mit je fünf Toren besonders großen Anteil hatten.