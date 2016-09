Lokalsport

33:28 – Starke Leistung bringt der HSG den Sieg

Die Handballer aus Nordhorn und Lingen setzten sich hoch verdient gegen den Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke durch. Aus einer starken Mannschaft ragte der zwölffache Torschütze Jens Wiese noch heraus.

Nordhorn. Mit einer überzeugenden Leistung haben die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen die ersten Punkte der neuen Saison eingefahren: Sie besiegten den Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke vor 1214 begeisterten Zuschauern im Euregium hoch verdient mit 33:28 (18:13). Die HSG beeindruckte am Sonntag nach zwei Auftaktniederlagen mit einer starken Teamleistung, allerdings ragten drei Spieler im Duell gegen ihren Ex-Klub noch heraus: Torwart Björn Buhrmester sowie die treffsicheren Jens Wiese (12 Tore) und Nicky Verjans (7/2). „Natürlich waren wir drei gegen Lübbecke besonders motiviert“, gab Jens Wiese zu.

Die HSG-Handballer fanden nur zwei Tage nach der ebenso anstrengenden wie glücklosen Auswärtsfahrt nach Eisenach (25:27) am Freitag gut ins Spiel. Über 5:3 zogen sie auf 9:6 in der 15. Minute davon. Auch drei Gegentore in Folge brachten das Zwei-Städte-Team nicht ins Wanken, Nordhorn-Lingen zog bis zur Pause wieder auf 18:13 davon. „Wir haben in der Abwehr nur reagiert und waren viel zu passiv gegen Jens Wiese“, kritisierte TuS-Trainer Aaron Ziercke. Der aus Ostwestfalen stammende HSG-Shooter traf gegen seinen Heimatverein vor allem in der ersten Halbzeit fast nach Belieben und steuerte allein acht Tore zur Pausenführung bei.

Im zweiten Durchgang hielten die von Alex Terwolbeck geführten Gastgeber den TuS stets aus Abstand, auch weil sie für verschiedene Abwehrformationen des Gegners immer eine Lösung parat hatten. Asbjörn Madsen warf vom Kreis zwei wichtige Tore, als Luca de Boer eine Pause benötigte, und in der Schlussphase übernahm vor allem Pavel Mickal viel Verantwortung. „Wir haben den TuS mit einer geilen Teamleistung niedergerungen“, freute sich Jens Wiese. Und Trainer Bültmann war mächtig stolz auf seine Truppe: „Das war ein top Spiel von uns, auch von der Art und Weise. Es war nicht einfach, nach der knappen Niederlage in Eisenach und der langen Busfahrt den Kopf so schnell wieder frei zu bekommen.“