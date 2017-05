Ticker

32-Jähriger nach Brandattacke auf Obdachlosen festgenommen

dpa Hamburg. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der das Lager eines schlafenden Obdachlosen in Brand gesteckt haben soll. Der 32-Jährige wurde laut Polizei mithilfe von Videoaufnahmen identifiziert. Er wurde gestern in der Nähe von Salzgitter in Niedersachsen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, Mitte April die Schlafstätte des 39 Jahre alten Obdachlosen angezündet zu haben. Das Feuer wurde durch zufällig vorbeigehende Zeugen gelöscht. Der Mann blieb unverletzt.