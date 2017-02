Lokalsport

3:1 in Schöneiche: FC 09 feiert wichtigen Sieg

Während die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 im Abstiegskampf punkteten, waren die Frauen des SCU Emlichheim beim Tabellenführer DSHS Köln ohne Chance – auch wenn sie beim 0:3 die Sätze lange offen hielten.

Schöneiche/Köln. Drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga haben am Samstagabend die Volleyballer des FC Schüttorf 09 eingefahren: Sie gewannen nach zuletzt vier Niederlagen in Folge beim Vorletzten TSGL Schöneiche souverän mit 3:1 (25:21, 25:23, 17:25, 25:17) und vergrößerten damit den Abstand auf die Ostdeutschen auf sechs Punkte. Wichtig war, dass die Schüttorfer nach einer 1:0-Satzführung im hart umkämpften zweiten Durchgang die Nerven behielten. In der spannenden Endphase glichen die Gastgeber zwar stets die Führung des FC 09 aus, beim Stand von 23:23 gelangen dem Team von 09-Trainer Stefan Jäger aber zwei Punkte in Folge. Danach ging der dritte Abschnitt nach einem schnellen 1:9-Rückstand deutlich verloren, und der vierte Satz verlief lange ausgeglichen. Von der Siegesstraße ließen sich die Schüttorfer in diesem wichtigen Duell aber nicht mehr abbringen und verbuchten durch den 3:1-Sieg alle drei Punkte.

Ohne Chance waren zeitgleich die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim in ihrem Auswärtsspiel beim Tabellenführer von der Sporthochschule Köln. In den drei Durchgängen sammelten die Niedergrafschafterinnen 16, 19 und 18 Punkte und kamen damit gegen die groß gewachsenen Gegnerinnen nicht für einen Satzgewinn in Frage. Dabei hatten sie in allen Abschnitten jeweils bis zur zweiten technischen Auszeit, die beim 16. Punkt automatisch eingelegt wird, gut mitgehalten. Im ersten Satz holte der SC Union nach dieser kurzen Pause so gut wie keinen Punkt mehr, in den Durchgängen zwei und drei blieb es zumindest noch etwas länger spannend. „Wir haben dann aber immer ein paar Fehler zu viel gemacht, und Köln war in den entscheidenden Momenten einfach cleverer“, sagte Trainer Michael Lehmann. Am kommenden Freitag steht das Abstiegsduell beim USC Münster II an, der am Sonnabend gegen den VfL Oythe mit 3:1 gewann.