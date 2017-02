Lokalsport

30:28 – HSG gewinnt beim Tabellendritten

Jens Wiese war mit neun Toren der beste Schütze der HSG Nordhorn-Lingen beim Sieg über die SG Bietigheim. Die HSG-Handballer behielten nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit in der Endphase die Nerven.

Ludwigsburg. Diese HSG Nordhorn-Lingen sollte man nie abschreiben: Trotz personeller Probleme setzte sich der Handball-Zweitligist am Sonntag beim Tabellendritten SG BBM Bietigheim mit 30:28 (12:15) durch. Dabei hielt das Zwei-Städte-Team in einer spannenden Schlussphase die Nerven: Zwar schafften die Gastgeber kurz vor dem Ende in Unterzahl noch einmal den Anschluss zum 27:28, in den letzten Sekunden wehrten sich die HSG-Handballer aber geschickt gegen eine offensive Manndeckung und setzten ihrerseits den umjubelten Schlusspunkt: Jens Wiese erzielte nach einer gelungenen Ballstafette den 30. Treffer für die HSG. „Wir haben das Spiel im Angriff gewonnen“, freute sich Trainer Heiner Bültmann, „das passiert uns nicht allzu häufig.“ Für Rückraum-Shooter Wiese war es der neunte Treffer; damit war er der beste Werfer der Partie.

Auch das erste Tor in der Ludwigsburger MHP-Arena warf ein Nordhorner: Patrick Miedema brachte sein Team gegen das heimstarke Spitzenteam der 2. Liga in Führung, danach aber waren es allerdings zunächst die Bietigheimer, die die Partie dominierten und sich bis zur Pause einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiteten. „Unsere 6:0-Abwehr stand nicht so gut. Wir haben lange keinen Zugriff auf den Gegner bekommen“, erkannte Bültmann eine Schwachstelle seines Teams. Mit Kampfgeist, einem jetzt immer stärker werdenden Torwart Björn Buhrmester und einer weiterhin guten Angriffsleistung blieben die HSG-Handballer aber immer im Spiel – und lagen beim 20:19 durch Jürgen Rooba in der 42. Minute sogar wieder in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. „In der Abwehr lief es am Ende besser, das hat vielleicht den Ausschlag gegeben“, strahlte Bültmann. Er wusste aber auch: „Das hätte auch anders ausgehen können.“