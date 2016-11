Grafschaft

300 Sänger für besonderes Luther-Projekt gesucht

Vor 500 Jahren sorgte Reformator Martin Luther mit seiner Sichtweise zum Ablasshandel für eine Spaltung der Kirche. Das Wirken des Reformators wird im Lutherjahr 2017 bundesweit in Form eines Pop-Oratoriums gewürdigt.

Nordhorn. Das Leben und Wirken von Kirchenreformator Martin Luther (1483-1546) steht 500 Jahre nach dessen Veröffentlichung von 95 Ablassthesen bundesweit im Fokus der Öffentlichkeit. Im sogenannten „Lutherjahr“ kommt es 2017 in vielen Großstädten zur Aufführungen des „Luther-Pop-Oratoriums“ anlässlich des runden Reformations-Jubiläums.

Der in Prag geborene Liedtexter Michael Kunze hat das Werk gemeinsam mit dem deutschen Komponisten und Musikproduzenten Dieter Falk (unter anderem Produzent von Pur, Roger Chapman, Paul Young, Nazareth, Karel Gott, Nana Mouskouri, Nino de Angelo) „aus der Taufe“ gehoben.

Rare Lizenz ergattert

Einige wenige Lizenzen wurden an regionale Ausrichter vergeben, mit der Absicht, dass so auch Regionen mit kleineren Veranstaltungsgebäuden die Chance auf den Genuss des Pop-Oratoriums haben würden. Die beiden Meppener Jens Menke und Michael Potthast bewarben sich erfolgreich um eine Lizenz – hatten sie doch bereits 2014 das Pop-Oratorium „Die zehn Gebote“ erfolgreich auf die Bühne des Meppener Theaters gebracht.

Am Sonnabend, 4. November 2017, wird das Luther-Pop-Oratorium ohne Orchester, jedoch mit Instrumental-Playback, in der Lingener Emsland-Arena aufgeführt. Dazu suchen die beiden Meppener Produzenten Jens Menke und Michael Potthast sowie der Nordhorner Regionalkantor Stephan Braun möglichst vieles sangesfreudige Emsländer und Grafschafter, die bereit sind, in dem „größten Chor der Region“ mitzuwirken. Zusätzlich werden elf Solisten mitwirken, die das Wirken Martin Luthers gesanglich reflektieren und in die heutige Zeit transformieren.

Aufführung in der Emslandarena

In einem Gespräch stellten die beiden Meppener Lizenznehmer Jens Menke und Michael Potthast sowie Regionalkantor Stephan Braun aus Nordhorn den GN ihr Chorprojekt vor. Zur Wahl des Veranstaltungsortes in Lingen sagt Jens Menke: „Die Emslandarena hat nicht nur eine extrem gute Akustik, sondern auch viel Platz auf der Bühne für einen noch größeren Chor, als in einer Kirche überhaupt möglich ist.“

„Wir suchen ab sofort rund 300 Sängerinnen und Sänger sowie ganze Chöre aus dem Emsland und der Grafschaft für das Pop-Oratorium. Die Bewerber brauchen nicht zwingend Chorerfahrung. Wichtig ist jedoch, dass die Interessenten Rhythmusgefühl mitbringen“, sagt Michael Potthast in Hinblick auf das überwiegend aus Gospelmusik bestehende Oratorium.

Informationsabend in Kürze

Die Anmeldung von Einzelteilnehmern sowie Chören noch in 2016 kostet inklusive Notenmaterial 35 Euro, ab Januar 2017 beträgt die Kostenpauschale 40 Euro. Anmeldungen können ab sofort per E-Mail an luther@edition-mp.de sowie unter Telefon 05931 4964122 erfolgen.

Am Dienstag, 22. November, findet im Theater Meppen ein Info-Abend für Interessenten statt. Die ersten Chorproben für die große Aufführung in der Emslandarena sollen ab Ostern 2017 über die Bühne gehen – in Nordhorn wöchentlich unter der Leitung von Regionalkantor Stephan Braun im Gemeindehaus am Markt.

Karten für das Luther-Pop-Oratorium sind ab heute im Vorverkauf in den Preiskategorien 33, 37 und 44 Euro erhältlich. Für GN-Card-Inhaber gibt es drei Euro Rabatt.