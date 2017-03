GN-Szene

30. „Wortwahl Poetry-Slam“ in Bad Bentheim

Nach England gilt die deutschsprachige Slam-Szene als die zweitgrößte der Welt. Wen wundert es da, dass in Bad Bentheim bereits zum 30. Mal der „Wortwahl Poetry-Slam“ veranstaltet wird. Am 4. März ist es soweit.

gn Bad Bentheim. Ein Workshop für Text und Performance, ein Special Guest und natürlich viele Slam-Beiträge – all das erwartet euch beim 30. „Wortwahl Poetry-Slam“ am Samstag, 4. März. Ab 20 Uhr kann dann im Treff 10 in Bad Bentheim den Worten erfahrener Poetry-Slammer aus ganz Deutschland sowie einigen Nachwuchskünstlern gelauscht werden. Besonderes Highlight dieses Mal: Der Singer und Songwriter „Leider nur Frank“ aus Münster soll zu Beginn der Veranstaltung das Eis für die anschließenden Auftritte brechen und den Künstlern die Anspannung nehmen.

Für Moderation, Musik und Slam-Beiträge ist gesorgt

Moderator des Abends ist Poetry-Slammer Florian Wintels und für die musikalische Begleitung mit der Gitarre sorgt Paul Driessen. Unter anderem Björn Rosenbaum aus Dortmund, Stefan Dörsing aus Wetzlar, Leticia Wahl aus Marburg und Michael Heide aus Köln werden im Treff 10 auftreten. Natürlich werden auch einige Nachwuchs-Slammer den Schritt auf die Bühne wagen und ihre vorbereiteten Texte zum Besten geben. Tickets für den 30. „Wortwahl Poetry-Slam“ gibt es an der Abendkasse für 6 Euro und zum ermäßigten Preis für Schüler und Studenten für 4 Euro zu kaufen.

Für alle Neugierigen gibt es einen passenden Workshop

Auch ein kleiner Workshop passend zum Poetry-Slam wird am 4. März von Florian Wintels veranstaltet. Von 14 bis 18 Uhr wird es sich dabei thematisch rund um Text und Performance drehen. Zu diesem Workshop können sich alle Interessierten, die Spaß am Slamen haben oder neugierig geworden sind, gerne anmelden. Unter thomas.fueser@kulturforum-bentheim.de ist dies möglich.