Ticker

30 Verletzte bei Explosionen in Müllverwertungsanlage in Madrid

dpa Madrid. Bei mehreren Explosionen in einer Müllverwertungsanlage in Madrid sind rund 30 Menschen verletzt worden. Drei Schwerverletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte der Notdienst der spanischen Hauptstadt mit. Das mutmaßliche Unglück ereignete sich in der Gemeinde Arganda del Rey. Sie liegt etwa 25 Kilometer südöstlich vom Madrider Stadtzentrum. Nach Medienberichten wurde Schlimmeres verhindert, weil nach der ersten Explosion andere Fabriken sowie Schulen und Wohnhäuser in einem Umkreis von 500 Metern evakuiert worden seien.