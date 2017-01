Nordhorn

30-Jähriger bei Unfall in Nordhorn verletzt

Von Christian Schock

Am Mittwochabend krachte ein junger Mann auf der B213 in Nordhorn in die Leitplanke. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Außerdem gab es einen Folgeunfall.

Nordhorn. Ein 30-Jähriger hat am Mittwochabend auf der Bundesstraße 213 in Nordhorn einen Verkehrsunfall gehabt. Er kam gegen 17.45 Uhr mit einem VW Scirocco auf Höhe der Abfahrt Blanke / Emsbüren von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte in die Leitplanke. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei dahinter fahrende Autos mussten wegen des Unfalls bremsen; dennoch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Die B213 musste für die Bergung der drei Autos teilweise gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

