Lokalsport

29:24 gegen Essen: Die HSG bleibt auf Erfolgskurs

Kaum zu überwinden war Björn Buhrmester im HSG-Tor und hatte so großen Anteil am Sieg gegen TuSEM Essen.

Vor 1417 Zuschauer im Euregium hatten die Gastgeber in Torhüter Björn Buhrmester, der allein drei Siebenmeter hielt, einen starken Rückhalt. Auch Alex Terwolbeck, Patrick Miedema und Luca de Boer trumpften groß auf.

Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen hat ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Mit 29:24 (13:11) gegen TuSEM Essen baute der Grafschafter Handball-Zweitligist seinen Lauf auf fünf Siege aus den letzten sechs Spielen aus und verbesserte sich mit 14:10 Punkten auf den achten Tabellenplatz. Die Erfolgsgaranten am Mittwochabend vor 1417 Zuschauer im Euregium waren Torhüter Björn Buhrmester, der 16 Bälle parierte, Spielmacher Alex Terwolbeck, der nicht nur seine Nebenleute geschickt einsetzte, sondern mit sechs Toren auch erfolgreichster Werfer der Gastgeber war, sein Rückraumkollege Patrick Miedema, der sich in Abwehr und Angriff aufopferte und seine starke Leistung mit fünf Toren krönte, sowie Kreisläufer Luca de Boer, der ebenfalls fünf Mal erfolgreich war. „Das war eine ganz reife Leistung“, fasste Trainer Heiner Bültmann zufrieden zusammen.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als gut; kaum hatte Bültmann geglaubt, bis auf den Langzeitverletzten Lutz Heiny (Kreuzbandriss) seinen Kader wieder komplett zu haben, da fielen ihm über Nacht die nächsten beiden Spieler aus. Nicky Verjans meldete sich morgens mit einem Magen-Darm-Infekt ab und wagte sich nicht einmal als Zuschauer in die Halle; und Jürgen Rooba hatte im Abschlusstraining einen Schlag auf die Wade bekommen und nahm mit einem schmerzhaften Bluterguss im Trainingsanzug hinter der HSG-Bank Platz. Damit fielen zwei Linkshänder aus; um neben Rechtsaußen Yannick Fraatz einen zweiten Linkshänder dabei zu haben, rückte Lars Bergmann aus der Reserve auf. Außerdem war Lasse Seidel nach überstandener Bänderverletzung wieder mit von der Partie.

Die Anfangsphase verlief holprig; da war es hilfreich, dass Buhrmester bis zur 17. Minute drei Siebenmeter hielt. Das war ein schöner Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, denn der Keeper wehrte im Laufe der Partie etliche freie Bälle ab und leistete seinem Team damit wertvolle Dienste, vor allem, als er bei 26:23 (58.) einen Gegenstoß von Malte Seidel parierte. So blieb der Vorsprung bis zum Schluss beruhigend und „Buhrmi“ konnte ein kollektives Lob loswerden: „Wir haben 60 Minuten Vollgas gegeben und es war wichtig, dass wir trotz der Ausfälle so eine gute Leistung abgerufen haben.“

Als Asbjörn Madsen mit dem Treffer zum 8:7 (22.) die erste HSG-Führung in diesem Spiel erzielt hatte, waren der dänische Kreisläufer und seine Kollegen nicht mehr aufzuhalten. Essen war bei 10:10 (26.) das letzte Mal gleichauf, ließ sich aber auch nicht abschütteln, als die HSG den Vorsprung auf sechs Tore ausgebaut hatte (23:17/49.). Doch Terwolbeck und Co. hielten die Gäste stets mit mindestens drei Treffern auf Distanz und ließen sich auch von der Umstellung der Essener Abwehr von der 6:0- auf die 5:1-Formation nicht aus dem Takt bringen.

So ging denn auch das erste Duell der Seidel-Brüder zugunsten des Älteren aus: Lasse Seidel hatte mit drei verwandelten Siebenmetern wieder eine hundertprozentige Erfolgsquote. „Ich freue mich unglaublich über diesen wichtigen Sieg“, sagte der Ex-Essener, schob aber sofort nach: „Es tut mir aber auch für meinen Bruder Malte und die ehemaligen Kollegen leid, dass es nicht gereicht hat.“