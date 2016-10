Obergrafschaft

29-Jähriger mit gefälschten „Lappen“ unterwegs

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam hat am Donnerstagabend in Gildehaus einen 29-Jährigen gestoppt: Er war mit zwei gefälschten Führerscheinen unterwegs.

gn Bad Bentheim. Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) hat am Donnerstagabend auf der Bundesautobahn 30 einen Autofahrer mit gleich zwei gefälschten Führerscheinen aus dem Verkehr gezogen. Nachdem der 29-Jährige mit einem Auto aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet eingereist war, wurde er auf dem Parkplatz Waldseite Süd angehalten und überprüft.

Bei der Kontrolle händigte der Fahrer des Wagens mit niederländischer Zulassung den Beamten unter anderem einen nationalen sowie einen internationalen libyschen Führerschein aus.„Bei den vorgelegten Fahrerlaubnissen hatten die Beamten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit und untersuchten die Dokumente genauer. „Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei den Führerscheinen jeweils um eine sogenannte Totalfälschung handelt. Das heißt, der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument“, teilt das GPT am Freitag mit.

Die gefälschten Führerscheine wurden als Beweismittel einbehalten und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen durfte der libysche Staatsbürger schließlich weiterreisen, diesmal allerdings nur als Beifahrer – in einem zwischenzeitlich bestellten Taxi.