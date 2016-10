Lokalsport

28:16 – HSG feiert den höchsten Saisonsieg

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen war dem EHV Aue in jeder Hinsicht überlegen und gewann auch in dieser Höhe verdient. Die Gäste aus dem Erzgebirge rutschten auf den letzten Tabellenplatz ab.

Lingen. Mit dem höchsten Saisonsieg hat die HSG Nordhorn-Lingen erstmals in dieser Spielzeit ihr Punktekonto (8:8) ausgeglichen und den EHV Aue, der auf den letzten Tabellenplatz der 2. Handball-Bundesliga abgerutscht ist, noch tiefer in die Krise geschossen. Der 28:16 (15:9)-Erfolg der Grafschafter vor 1818 Zuschauern am Sonntag in der Lingener Emsland-Arena war auch in dieser Höhe verdient. Der Schlüssel war wieder einmal eine hervorragende Abwehrleistung, inklusive eines glänzend aufgelegten Björn Buhrmester (18 Paraden) im Tor. Dass die Gäste in der zweiten Halbzeit nur sieben Treffer erzielten, war bezeichnend.

Dazu gesellte sich bei der Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann eine hervorragende Offensive; HSG-Spielmacher Alex Terwolbeck dirigierte seine Nebenleute glänzend durch die Partie und versprühte selbst Torgefahr (4 Treffer). Von seiner ausgeklügelten Regiearbeit profitierte Jens Wiese am meisten, der mit sieben Toren bester Werfer der Partie war. Dass der junge Lars Bergmann aus der Nordhorner Reserve in der Schlussphase zu seinem ersten Bundesliga-Tor kam, war das I-Tüpfelchen. „Es gibt wenig zu mäkeln diesmal“, war Bültmann „sehr zufrieden“, während Aues Trainer Maik Handschke die siebte Niederlage in Folge zerknirscht kommentierte: „Das ist schon bitter. Bei uns sind in der zweiten Halbzeit alle Dämme gebrochen.“