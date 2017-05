Ticker

28 Tote bei Angriff auf Bus mit Christen in Ägypten

dpa Kairo. Bei einem Angriff bewaffneter Männer auf einen Bus mit koptischen Christen sind in Ägypten mindestens 28 Menschen getötet und 22 Menschen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kairo mit. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Unbekannte hätten in der Nähe der Stadt Al-Minja das Feuer auf das Fahrzeug eröffnet. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Den Sicherheitsquellen zufolge waren die Opfer auf dem Weg zu einem Kloster. Ägyptens Christen waren bereits mehrfach das Ziel von Anschlägen.